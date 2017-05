Het seizoen van... kampioensploeg Feyenoord

Op rapport! Het seizoen van…. Feyenoord

Vanaf de eerste tot de laatste speeldag stonden de Rotterdammers aan kop van de Eredivisie. Desalniettemin moest Feyenoord tot de laatste speeldag wachten voor ze de landstitel inderdaad konden vieren. Dankzij een uitmuntende Dirk Kuyt was het laatste duel tegen Heracles Almelo niet héél spannend. Kampioenenmaker Kuijt, in een ploeg die terecht kampioen is geworden.Wie had dat voor het seizoen durven dromen?

Toch leefde het kampioensgevoel na de eerste speeldag wel al écht, toen Feyenoord met 0-5 won bij FC Groningen. Bij Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam was er twee keer een onverwachte dreun. Op bezoek bij Ajax kreeg de formatie van Giovanni van Bronckhorst voetballes, maar veerkracht was het sleutelwoord in de titel van Feyenoord. Zelfs een 3-0 nederlaag tegen Excelsior in de voorlaatste speelronde kon Feyenoord niet van de titel houden. Een paar keer viel Feyenoord op de grond, maar keer op keer stond het weer op. Het levert de terechte landsititel op.



Kuyt juichend na zijn eerste doelpunt in het kampioensduel van Feyenoord.

Top: Nicolai Jørgensen

Hij maakte de meeste doelpunten voor Feyenoord, gaf de meeste assists, scoorde op belangrijke momenten en bleef rustig als Feyenoord hem nodig had. De Deense spits van Feyenoord is de absolute uitblinker van de Rotterdammers, al kun je er eigenlijk meer dan één aanwijzen. Maar de statistieken in het eerste jaar van Jørgensen zijn zó goed, dat je niet om hem heen kunt.

Flop: Renato Tapia

Feyenoord betaalde liefst anderhalf miljoen euro voor voor de deze middenvelder annex verdediger. Maar het talent dat bij FC Twente zo'n goede indruk maakte, kwam dit seizoen in Rotterdam maar amper aan spelen toe. En in de duels dat hij wel meedeed, maakte hij zeker geen hele sterke indruk. De Feyenoord-fans zal het gezien de titel momenteel een zorg zijn, maar een succes is de komst van Tapia vooralsnog allerminst.



De grootste top en grootste flop van Feyenoord dit seizoen.

Verrassing: Brad Jones

Werd gehaald vanwege de zware blessure van Kenneth Vermeer, maar het bleek een gouden greep. De komst van de ervaren doelman bleek een schot in de roos en de Australiër was een belangrijke factor in de landstitel van Feyenoord. De grootste vraag voor Jones na het vieren van het kampioenschap is misschien wel: waar staat hij komend seizoen onder de lat?

Doorgebroken talent: Bart Nieuwkoop

Feyenoord is een van de weinige ploegen waar weinig écht nieuwe talenten in zijn doorgebroken het afgelopen seizoen. Maar dat Nieuwkoop in de kampioenswedstrijd in de basis stond, zegt genoeg. De allrounder was in de laatste fase van de competitie mede door zijn brede inzetbaarheid van grote waarde van de Rotterdammers.

Topscorers:

1. Nicolai Jørgensen 21 goals

2. Jens Toornstra 14 goals

3. Dirk Kuijt 11 goals

Assists:

1. Nicolai Jørgensen 11 assists

2. Jens Toornstra 9 assists

3. Eljero Elia 8 assists

Grootste zege: Feyenoord 8-0 Go Ahead Eagles

Grootste nederlaag: Excelsior 3-0 Feyenoord