Hoe werd de wereld wakker na de laatste titel van Feyenoord?

Vanochtend werden Feyenoordsupporters voor het eerst in achttien jaar wakker in de wetenschap dat hun club de regerend kampioen van de Eredivisie was. Hoe zag de wereld eruit toen dit in 1999 voor het laatst gebeurde?

Voor de Partij van de Arbeid in ieder geval een heel stuk positiever. De partij werd tijdens de verkiezingen van afgelopen maart haast weggevaagd, maar achttien jaar geleden waren de sociaaldemocraten nog de grootste in de Tweede Kamer. Toen Feyenoord op 25 april 1999 middels een gelijkspel tegen NAC het veertiende landskampioenschap binnenhaalde, stonden de Vengaboys bovenaan de Nederlandse hitlijsten met het aanstekelijke 'We're going to Ibiza'. Wie zin had om in de huid van Jon Dahl Tomasson of Julio Ricardo Cruz te kruipen, kon dat doen op FIFA 99. Op de PlayStation 1 welteverstaan. Met Dennis Bergkamp op de cover.

April 1999 was ook de maand waarin het huidig koninklijk paar elkaar ontmoette. Koning Willem-Alexander ontmoette Máxima Zorreguieta in het Spaanse Sevilla. Sevilla is ook de thuisbasis van de stad die sinds Feyenoord voor het laatst kampioen werd maar liefst vijf keer de Europa League(of voorloper UEFA Cup) won. De Rotterdammers zelf wonnen die trofee overigens ook in die periode: in 2002 won de ploeg onder leiding van Bert van Marwijk de finale in eigen huis van Borussia Dortmund.

Achter Feyenoord werd Willem II tweede. Destijds was die klassering in de Nederlandse competitie nog goed voor rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League. De Tilburgers, onder leiding van Co Adriaanse, trokken gehuld in een werkelijk spuuglelijk uitshirt, Europa in. De Brabanders zouden nooit meer in de buurt komen van die glorietijden - sindsdien eindigden de Tricolores nooit hoger dan zevende.

In het internationale voetbal was Manchester United de toonaangevende macht door de Treble te winnen, gestoeld op een groep spelers uit de eigen jeugdopleiding. Trainer Alex Ferguson is allang met pensioen en op Old Trafford is al jarenlang nog niet eens sprake van een landstitel. Christian Vieri werd in de zomer na het kampioenschap van de ploeg van Leo Beenhakker de duurste voetballer ter wereld. Internazionale kocht hem van SS Lazio voor een slordige honderd miljoen gulden, omgerekend - want destijds moesten we nog omrekenen - was dat het duizelingwekkende bedrag van 90 miljard Italiaanse lire.

Achttien jaar verder staat Feyenoord weer met de schaal op de Coolsingel. De trainer van toen, Leo Beenhakker, is na onder meer een dienstverband bij aartsrivaal Ajax eindelijk aan het genieten van een welverdiend pensioen. Zijn huidige tegenhanger Giovanni van Bronckhorst speelde destijds voor Rangers, een club die inmiddels failliet is verklaard en in een nieuw lichaam van het vierde naar het eerste niveau in Schotland is opgeklommen. Aanvoerder Dirk Kuyt had er net een jaar in het profvoetbal opzitten, terwijl ploeggenoot Emil Hansson in april 1999 nog niet eens een vol rondje van de aarde om de zon had meegemaakt. Zo lang heeft het moeten duren voordat Feyenoord weer eens kampioen wordt. Maar nu is het zover!