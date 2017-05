Davy Klaassen: "Dat we van deze ploeg hebben verloren…"

Na zijn waarschijnlijk laatste competitiewedstrijd voor Ajax was Davy Klaassen de nuchterheid zelve. "We hebben het voor de winterstop weggegeven. Thuis tegen Willem II bijvoorbeeld. Dat we van déze ploeg hebben verloren…"

Het leven van Davy Klaassen bevindt zich de laatste weken in een rollercoaster. Met Ajax beleeft de Ajax-aanvoerder in Europa hoogtijdagen, in eigen land hadden de Amsterdammers tot vandaag een kleine kans op de 34ste landstitel.

"We hoopten erop, maar gingen er niet vanuit", sprak de aanvallende middenvelder in de catacomben van het Koning Willem II-stadion." Want: "Zolang je niet bent uitgeschakeld, moet je er voor gaan. Dat hebben we gedaan."

Gaandeweg de eerste helft kreeg Klaassen, een gewild transfertarget van Ronald Koemans Everton, in de gaten dat Ajax in Tilburg gezien de tussenstand in Rotterdam aan een kansloze missie bezig was. "Toen wist ik dat het klaar was. Dan moet je zorgen dat je niet geblesseerd raakt. Ze willen er hier nog weleens wild ingaan. Gaan ze lopen schoppen. Dan moet je oppassen, want er komt nog een belangrijk potje."

Wereld van verschil

Ajax speelde in Tilburg een kat-en-muisspel met de thuisploeg. De Amsterdammers waren heer en meester, ook al speelde Ajax met het jongste elftal uit de geschiedenis. Klaassen: "Ik was vandaag nota bene de oudste. Dat we zo makkelijk winnen zegt veel over onze selectie. En we laten het niet alleen in dit soort potjes zien hè, maar ook tegen Schalke en Lyon. Dat zijn geen misselijke ploegen."

Het is negen maanden na dato niet meer voor te stellen dat Ajax zo zwak aan het seizoen begon. "Het is een wereld van verschil hoe we toen en nu speelden. Ja, de thuisnederlaag tegen Willem II was wel het dieptepunt. Dat we van deze ploeg hebben verloren… We hebben het voor de winterstop weggeven."

Man Utd

Tussen de 34 competitiewedstrijden door speelde Ajax onder meer achttien Europese duels. Rond de internationale krachtproeven verspeelden de Amsterdammers veel punten. Zoals in de uitwedstrijd tegen PSV, waarin Ajax een kostbare 1-0 nederlaag leed. Klaassen: "Natuurlijk hadden we die week weinig tijd om te herstellen. Maar het was in mijn ogen niet de vermoeidheid die ons nekte, maar de uitvoering."

Ajax en Klaassen hebben tien dagen rust om zich voor te bereiden op de Europa League-finale tegen Manchester United. De Britten moeten tussentijds nog tweemaal opdraven. Hoe het programma er de komende dagen uitziet? "We gaan morgen uitlopen en hebben dan twee dagen vrij. Daarna beginnen we met de voorbereiding op Stockholm."

Gijzelen

Mocht Ajax die finale verliezen, dan vindt Klaassen niet dat het seizoen mislukt is. "Nee, absoluut niet. Natuurlijk willen we die cup pakken. Maar mocht het onverhoopt misgaan, dan vind ik dat we trots moeten zijn op wat we met deze ploeg hebben bereikt. We hebben Ajax en Nederland op de kaart gezet. Dat moeten we vooral niet vergeten."

Klaassen, die op 22 november 2011 zijn debuut maakte in de Amsterdamse hoofdmacht, zou weleens zijn allerlaatste competitieminuten voor Ajax gespeeld kunnen hebben. Klaassen ontweek de vraag over zijn toekomst met de mededeling dat hij zich voor duizend procent wil focussen op de finale tegen United. Wellicht dat Ajax-trainer Peter Bosz een poging gaat wagen om zijn aanvoerder voor de club te behouden? Bosz: "Dat is een beslissing die Davy zelf moet maken. Hij weet hoe ik over hem denk en wij weten dat Davy het naar zijn zin heeft bij Ajax. Het is aan hem en de beleidsbepalers van Ajax om eruit te komen. Hij is een belangrijke speler voor Ajax, maar ik ga hem niet gijzelen."