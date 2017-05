Tottenham neemt winnend afscheid van White Hart Lane

Manchester United had in Londen een dêja vu-ervaring, vorig seizoen was het namelijk ook al in de hoofdstad te gast om als verliezer van het veld te stappen na een afscheidswedstrijd van een iconisch stadion. In mei 2016 verloor de ploeg, toen nog onder Louis van Gaal, als laatste gast op Upton Park van West Ham United(3-2). Tottenham wist dat de landstitel er niet meer inzat en speelde vrijuit, waarmee het ook beter was dan Man United. The Red Devils hielden hun ronduit treurige balans in uitduels tegen de betere ploegen zo in stand.

De ploeg van Mourinho heeft na de nederlaag definitief geen uitzicht meer op kwalificatie voor de Champions League via de Premier League, waardoor het vizier vanaf nu op de Europa League-finale tegen Ajax kan. Elders deed Liverpool wel goede zaken in de hoofdstad: de ploeg van Georginio Wijnaldum won overtuigend met 0-4 van West Ham en is nu heel dichtbij de Champions League. Dat zou ten koste gaan van Arsenal, dat daarmee twintig jaar ononderbroken op het miljardenbal ten einde ziet komen.