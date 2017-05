Het seizoen van... runner-up Ajax

Op rapport! Het seizoen van…. Ajax

Na een bijzonder moeizaam begin van Peter Bosz bij Ajax, waarbij zelfs de positie van de trainer onder druk kwam te staan, ging het mede dankzij de komst van Hakim Ziyech met de dag beter lopen bij de Amsterdammers. Als een ware diesel kwam Ajax op stoom, maar de achterstand op koploper Feyenoord was al erg groot. Hoewel de formatie van Bosz in eigen huis voetballes gaf aan de kampioen van de Eredivisie, konden ze Feyenoord uiteindelijk niet meer achterhalen.

Met 81 punten hoeft Bosz niet ontevreden te zijn, maar de tweede plek zal logischerwijs knagen aan de coach. Aan het begin werden te vaak punten onnodig weggegeven, waardoor Ajax uiteindelijk aan het kortste eind trekt. Toch is er geen man over boord: als Ajax de Europa League wint heeft het alsnog een prijs én presteert het iets dat maar weinigen hadden durven voorspellen aan het begin van deze voetbaljaargang.



Bosz kreeg in de voorbereiding veel kritiek, inmiddels wordt zijn werkwijze gewaardeerd.

Top: Davy Klaassen

Veertien doelpunten en er staan op de momenten dat het moet: aanvoerder Klaassen sleepte zijn ploeg er opvallend vaak doorheen. Was het hele seizoen constant. Constant goed. Constant beslissend. Constant belangrijk. Klaassen was de motor van Ajax en lijkt na zo'n seizoen niet meer te houden voor de Amsterdammers. De Europese top aast op de captain van Ajax en dat is gezien dit jaar erg logisch.

Flop: Mateo Cassierra

De man van vijf miljoen euro heeft dit jaar in het eerste van Ajax maar weinig laten zien. Bij de belofteploeg was hij vaker succcesvol, maar voor iemand met zo'n prijskaartje had men in Amsterdam in elk geval meer verwacht. Hij is in de rangorde inmiddels afgezakt naar de derde, misschien wel vierde keuze in de punt van de aanval. Kan hij zich komend seizoen revancheren of moet Cassierra als een miskoop worden gezien?



Klaassen was ook in Europa vaak belangrijk voor Ajax. Cassierra in beide competities niet.

Verrassing: André Onana

Aan het begin van het seizoen had bijna niemand van Onana gehoord. En zelfs toen Jasper Cillessen voor een transfer naar FC Barcelona stond, dacht iedereen dat Bosz wel zou kiezen voor de ervaren Diederik Boer. Verrassend genoeg kreeg Onana het vertrouwen. En terecht. Tim Krul kwam er niet meer aan te pas: Onana is de nieuwe eerste keuze onder de lat van Ajax. En die keuze is verrassend goed uitgepakt.

Doorgebroken talent: Kasper Dolberg

Is hij twintig, dertig of misschien wel veertig miljoen euro waard? Feit is dat het Deense ijskonijn dit jaar is doorgebroken bij Ajax. En HOE! Uit het niets was hij daar en inmiddels is hij niet meer weg te denken bij Ajax. Koelbloedig, sierlijk en technisch extreem begaafd. Hoe lang kan Ajax supertalent Dolberg nog behouden?



De trotse nieuwe helden van Ajax.

Topscorers:

1. Kasper Dolberg 16 goals

2. Davy Klaassen 14 goals

3. Bertrand Traoré 9 goals

Assists:

1. Hakim Ziyech 12 assists

2. Davy Klassen 9 assists

3. Kasper Dolberg / Amin Younes 6 assists

Grootste zege: Ajax 5-0 NEC

Grootste nederlaag: Ajax 1-2 Willem II, FC Twente 1-0 Ajax, PSV 1-0 Ajax