Waarom Eljero Elia deze zomer wil vertrekken bij Feyenoord

“ Onze doelstelling was kampioen worden en daarna verder kijken. Nu kan ik gaan praten met andere clubs.”

"Of je mij volgend seizoen nog in De Kuip ziet? Misschien dat ik een paar keer als supporter terug kom, haha", zegt Elia met een brede lach op zijn gezicht tegen ELF Voetbal. Het is zo'n uur na het duel met Heracles Almelo. In de catacomben van De Kuip maakt Elia zijn ronde langs journalisten. Achter de glazen deuren staan supporters van Feyenoord. Elia ziet hen en steekt een duim of en zwaait terug.



Doekoe

Zijn wedstrijdshirt draagt hij omgedraaid. "Zodat iedereen kan zien: Elia was here", aldus Elia. Hij kwam in augustus 2015 naar Rotterdam-Zuid en vindt het nu tijd om een nieuw avontuur aan te gaan. Eerder speelde de aanvaller uit Voorburg, dit seizoen goed voor negen goals en negen assists, voor Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen en Southampton. "Mijn doel is om deze zomer te vertrekken. De club wil daar ook aan meewerken, dat heeft Martin van Geel, de technisch directeur, ook gezegd. Onze doelstelling was kampioen worden en daarna verder kijken. Nu kan ik gaan praten met andere clubs."



Zie je het niet zitten om met Feyenoord de Champions League in te gaan?

"Neuh… Nou ja, je weet uiteindelijk nooit wat er gaat gebeuren. Het kan ook anders lopen dan dat ik nu in mijn hoofd heb. Maar ik zit in een luxe positie. Ik kan bij Feyenoord blijven, want ik heb nog een contract voor een jaar, maar mijn voorkeur gaat uit naar het buitenland. Ik heb niet direct een voorkeur voor een land. Maar ik wil wel naar een club waar ik aan spelen toe kom. Een die goed georganiseerd is, zoals Feyenoord. In het buitenland heb ik al op de bank gezeten, bij Juventus. Dat wil ik niet meer."



Doekoe speelt ook een rol in zijn besluit, geeft Elia aan. "Ik heb al veel geld ingeleverd toen ik hier in 2015 tekende. Na mijn vertrek bij Werder Bremen heb ik in mezelf geïnvesteerd door naar Feyenoord te gaan. En nu sta ik er weer. Ik ben niet iemand die nu naar China of Qatar gaat. Het moet sportief namelijk ook kloppen voor mij. Ik wil nog even op een hoog niveau spelen en plezier hebben."







Champagne

Wat was voor jou het hoogtepunt van dit seizoen?

"Weet je, eigenlijk heb ik elke dag genoten. De spanning naar de titel toe was mooi om mee te maken. We hebben ook zoveel gelachen samen. Zelfs na de wedstrijd tegen Excelsior. Ik zei toen al dat het wel goed zou komen. En ik heb wel vaker achteraf gelijk… Haha. De mensen denken alleen dat ik steeds stoer wil praten. Maar ik ben gewoon een lieve jongen, doe echt niemand kwaad. Ik ben gewoon eerlijk en recht door zee."



Wat verwacht jij van de huldiging op de Coolsingel?

"Nou, we gaan het zien. Ik ga mooie shots maken. Ik neem een camera mee, dat sowieso. Ik hoop dat iedereen het naar zijn zin zal hebben en iedereen daarna weer veilig thuis komt. Ik wil geen ongelukken of vechtpartijen zien."



Denk je dat je enigszins nuchter op het bordes staat?

Elia kijkt naar de champagne in zijn hand. "Nou, ik ga ik niet rustig aan doen hoor. Misschien dat je mij dronken over de grond ziet kruipen de komende dagen, haha. Nee, gewoon lekker drinken. Ik probeer het netjes houden. Ik wil ook niet in de problemen komen op mijn laatste werkdag, voor de vakantie. Lekker feesten, een kampioensfoto maken en dan verder kijken. En zomervakantie."



Dan ziet Elia twee jongens aan de andere kant van de glazen wand zwaaien. Hij zwaait terug met zijn telefoon in de hand. Eerst wijst hij naar zijn telefoon. Dan: "Kom maar gewoon boys." De beveiligster bij de deur kijkt hem vragend aan. "Zij horen bij mij mevrouw." De beveiligster knikt en doet de deur open, waar meer fans staan. Elia loopt naar de deuropening. De twee jongens komen hem tegemoet. Een andere fan: "Eljero, klasse seizoen man. Mag ik je shirt? Je broekje? Je sokken? Ken mij 't schelen, iets." Elia in de deuropening: "Nee, sorry man." De champagne gaat naar de twee jongens. "Zie jullie zo boys", roept Elia en steekt zijn duim op.