Timo Letschert bereid te knokken: "Dat is nodig voor Oranje"

“ Dit is de ideale stap in mijn carrière om mezelf als verdediger te verbeteren”

Dat was zo toen hij moest vertrekken bij Ajax, opnieuw toen hem hetzelfde overkwam bij FC Groningen, om uiteindelijk als speler van FC Utrecht een uitnodiging van de bondscoach te ontvangen. Zijn transfer naar de Serie A moest hem dichter bij zijn doel brengen, maar het omgekeerde lijkt waar. Letschert blijft strijdbaar.

ELF Voetbal zocht hem op in Italië, na de verrassende 1-2 uitzege van Letscherts Sassuolo bij Internazionale. "Dit is mijn eerste seizoen in Italië en bij Sassuolo. Ondanks het feit dat ik nog niet veel heb gespeeld ben ik al wel veel beter geworden. Ik heb echt een stap vooruit gemaakt. Het systeem is in Italië natuurlijk heel anders dan in Nederland en dat is ook de voornaamste reden dat ik dit seizoen nog niet veel heb gespeeld. Maar nu is het moment daar om meer te gaan spelen. Dat is natuurlijk ook nodig om in het Nederlands elftal terecht te komen. Daarvoor zul je eerst week in en week uit in moeten spelen in de Serie A. Eerst vechten om altijd in de basis te staan, dan zal er waarschijnlijk een kans komen. Dat wordt mijn doel voor volgend jaar."







Aanpassing

De aanpassing aan zijn nieuwe club, omgeving en competitie werd bemoeilijkt door blessureleed. Halverwege oktober raakte Letschert geblesseerd aan zijn schouder; een kwetsuur die hem tot januari aan de kant zou houden. Mede vanwege die blessure bleef zijn inbreng tot dusver beperkt tot negen wedstrijden voor de nummer veertien van de Serie A.

"Sassuolo is een club die heel graag groter wil worden", aldus Letschert. "Dat proberen ze te doen met een bepaald systeem dat veel wegheeft van het Nederlandse systeem. Daarnaast hebben we een geweldige eigenaar, die ook in het verleden al succesvol was met andere teams in andere sporten. Hij wil stap voor stap de club laten groeien en zal daarom ook absoluut geen geld zomaar weggooien. De club is zo gestructureerd dat ze goede jonge spelers bij elkaar brengen en deze verbeteren zodat het team steeds sterker wordt. Zij willen de talenten echt de kans geven. Dat is ook de belangrijkste reden dat ik naar deze club ben vertrokken. Daarnaast is de club natuurlijk gevestigd in Italië en dit is het land en de competitie waar de verdedigers heel belangrijk zijn. Daarom is dit een ideale plaats en stap in mijn carrière om mezelf als verdediger te verbeteren."