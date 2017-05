Het ballenmeisje: Úrsula Corberó

Real Madrid of FC Barcelona? Wie wordt er kampioen in Spanje? De strijd nadert haar apotheose. Een mooie aanleiding om eens rond te kijken in de Spaanse modellenwereld en een link te vinden met de voetbalwereld. Die is snel gevonden. Deze keer is ons ballenmeisje... Úrsula Corberó Delgado.

Het Spaanse model, geboren op 11 augustus 1989 in Barcelona (!), is in eigen land tevens bekend als actrice. Met name door haar rol als Ruth in Física o Química, uitgezonden op de Spaanse zender Antena 3. Maar Corberó treedt ook regelmatig als levende reclamezuil op in reclames, campagnes en in de bekende mode- en vrouwenbladen. Geef de betrokkenen eens ongelijk.





In maart 2011 werd ze uitgekozen om het nieuwe luchtje CK One Shock New Fragrance van Calvin Klein onder de aandacht te brengen. Het mode- en lifestyleconcern koos daarvoor ook een mannelijke equivalent en kwam daarbij uit bij profvoetballer Aitor Ocio. De middenvelder stond toen onder contract bij Athletic Bilbao, wat de Baskische minderheid in Spanje moest verleiden om het luchtje ook aan te schaffen.





Waar Ocio zijn voetbalschoenen inmiddels aan de wilgen heeft gehangen, is Corberó doorgegroeid tot een internationaal bekende actrice. Eentje die ook al diverse relaties achter de rug heeft. Met Ocio had ze formeel gezien geen liefdesband. Wel met diverse andere vriendjes. Begin 2014 kwam haar relatie met Andrés Velencoso's uit. De elf jaar oudere Spaanse celebrity dumpte daarvoor de Australische zangeres en actrice Kylie Minogue. Maar de relatie van het glamourpaar hield maar negen maanden stand.



Sinds vorig jaar heeft Corberó de Argentijnse acteur Chino Darín aan haar zijde. De twee leerden elkaar kennen in Miami. Corberó droomde er al op haar vijfde van om actrice te worden. Ze debuteerde uiteindelijk in 2002 in die rol in de televisieserie Mirall trencat op TV3, waar ze de rol van María speelde. Twee jaar later speelde ze Sara in de serie Vetdelplá op dezelfde zender. Ze brak in 2007 als personage van Manuela Portillo in de serie El Internado op Antena 3 om vervolgens uit te groeien tot BS'ster in de serie Física o Química.



Daar vertolkte ze drie jaar lang en in totaal liefst 71 afleveringen de rol van Ruth Gómez. Een confronterende rol, want ze speelde een meisje dat getroffen werd door diverse problemen van een teener. Zo leed ze aan de eetstoornis boulimia. Eén van de hoofdredenen, dat ze uitgroeide tot een veelgevraagd actrice, vormt de uitstekende interpretatie uit haar mond.



Ook heeft ze inmiddels al tien rollen in films op haar CV staan. Corberó debuteerde in Crónica de una voluntad. Toen nog in de bijrol van Cova. Haar eerste hoofdrol vervulde ze in Paranormal Xperience 3D in 2011. De laatste hoofdrollen waren die van Nadia in Perdiendo el Norte en Marta in Cómo sobrevivir a una despedida. Ook speelde ze al een rol in drie videoclips: El precio de la verdad van Cinco de Enero (2008), Heartbreaker van Auryn (2013) en Lo importante van Pignoise (2013).



Ze was dat jaar ook te zien op een erg pikante kalender, waarvan foto's zijn te vinden op google. Om het plaatje compleet te maken. Corberó heeft één oudere zus, die haar ook op alle gebieden steunt. Op social media is ze ook druk. Via Instagram volgen liefst 907.000 mensen haar avonturen. Op Twitter heeft ze in totaal 473.600 volgers. Dat aantal zal de komende periode vast nog verder groeien.