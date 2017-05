Dit zijn de nieuwe goudmijntjes van Feyenoord

Na jaren van financiële problemen in Rotterdam is de weg omhoog ingezet. Door een frisse wind met veel eigen jeugd is Feyenoord alweer een tijdje gezond en is de titel de kroon op het werk van diverse medewerkers achter de schermen. De spelers kunnen dit harde werk terugbetalen door de club deze zomer een flinke financiële klapper te bezorgen.



Eigen kweek

De jeugdopleiding van Feyenoord wordt al decennialang gezien als een van de meest succesvolle talentenfabrieken van Europa. Dit seizoen hebben de Rotterdammers het kampioenschap voor een groot deel te danken aan spelers die de club zelf opleidde. Zo zijn Terence Kongolo, Rick Karsdorp en Tonny Vilhena onbetwiste basisspelers die vrijwel hun hele leven hebben rondgelopen op Sportcomplex Varkenoord.





Rick Karsdorp zou in de belangstelling staan van Bayern München



Danish Dynamite

Op vrijdag 17 juni 2016 werd Nicolai Jörgensen gepresenteerd als nieuwe spits van Feyenoord. Na mislukte pogingen met Michiel Kramer en Colin Kazim-Richards werd de Deense targetman met enige twijfel ontvangen door de Rotterdamse fans. Inmiddels heeft hij de supporters dubbel en dwars terugbetaald. Jörgensen is de grote man in de voorhoede met 21 doelpunten en 13 assists.





Nicolai Jörgensen is dit seizoen van onschatbare waarde voor Feyenoord



Met een eventuele verkoop van de Deen kan Feyenoord een ongekende winst boeken. De spits werd afgelopen zomer voor drieënhalf miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen en is momenteel minstens negen miljoen euro waard. De topscorer van de Eredivisie kan rekenen op belangstelling van verschillende Europese clubs. Zo zou Ronald Koeman hem zien als de opvolger voor Romelu Lukaku, wie naar grote waarschijnlijkheid vertrekt bij Everton. Naar verluidt moet Jörgensen zo'n dertig tot veertig miljoen euro kosten, mede door zijn nog vier jaar doorlopende contract.



De transferwaarden van de Feyenoordspelers is ontzettend gestegen naarmate het seizoen vorderde. Dankzij de titel zal er alleen maar meer belangstelling zijn voor de Rotterdamse kampioenen. Wie een van de sleutelfiguren van het kampioenschap wil kopen moet flink in de buidel tasten.

Gekocht voor Waarde juli 2016 Waarde mei 2017 % stijging t.o.v. waarde 6/2016 Brad Jones 0 euro 1 mil 1,5 mil 50% Terence Kongolo n.v.t. 6 mil 8,5 mil 42% Eric Botteghin 2,5 mil 3,75 mil 6,5 mil 73% Jan-Arie van der Heijden 0 euro 2,5 mil 3,5 mil 40% Rick Karsdorp n.v.t. 4,5 mil 6,5 mil 44% Karim El Ahmadi 700 duizend 2,5 mil 3,5 mil 40% Tonny Vilhena n.v.t. 5,5 mil 7 mil 27% Jens Toornstra 3,5 mil 4 mil 6 mil 50% Eljero Elia 0 euro 3,5 mil 5 mil 43% Nicolai Jörgensen 3,5 mil 3 mil 9 mil 200%

Totale winst: 46,8 miljoen euro