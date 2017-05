De stille triomf van Erik ten Hag bij FC Utrecht

Na de vijfde plaats van vorig seizoen is FC Utrecht deze voetbaljaargang in alle stilte een plekje opgeschoven naar de vierde plek op de ranglijst. Met een enorme voorsprong op bekerfinalisten Vitesse en AZ. Ondanks een krankzinnig slechte start, het verlies van drie basisspelers en slechts vijf ton aan investeringen is de ploeg uit de Domstad in haar eentje the-best-of-the-rest.

En het feit dat ze the-best-of-the-rest zijn, is een groot compliment voor trainer Erik ten Hag, die niet voor niets vorig seizoen al het speldje van de beste trainer van de Eredivisie kreeg opgespeld en ook dit jaar is genomineerd voor die award. Belangrijker dan zijn individuele prijs is echter het behalen van Europees voetbal. Dát is het heilige doel. En FC Utrecht is ook de enige club die met recht kan zeggen daar recht op te hebben.

Leegloop

Het zo succesvolle voetbalseizoen 2015/2016 van FC Utrecht had voor Ten Hag het vervelende gevolg dat Bart Ramselaar door PSV werd weggekocht; Timo Letschert zich in de kijker van van Sassuolo speelde en spits Ruud Boymans een lucratief avontuur in de zandbak kreeg aangeboden. Drie basisspelers in drie verschillende linies die wegvielen voor de oefenmeester. Tel daar de zware blessure van Rico Strieder van begin december bij op en je hebt bijna een half elftal wat vernieuwd moest worden.

Waar AZ het zich bijvoorbeeld kon veroorloven om een kleine vierenhalf miljoen uit te trekken was het budget bij FC Utrecht ruim acht keer kleiner. Robin van der Meer en reserve-goalie David Jensen werden als enige tegen betaling naar de Domstad gehaald, evenals de transfervrije Edson Braafheid. Maar geen van allen werd een vaste schakel zoals Ramselaar of Letschert was. Ajax-huurling Richairo Zivkovic kon op zijn beurt Boymans wel doen vergeten.



Na een moeilijk begin viel er op een gegeven moment weer genoeg te lachen voor Ten Hag.

Dat FC Utrecht van de eerste zes duels er niet één won en er na de 1-5 nederlaag in eigen huis tegen FC Groningen halverwege september dus zorgen waren voor Ten Hag, was niet zo verrassend. De oefenmeester hield echter vast aan zijn spelopvatting en raakte niet in paniek. Na de eerste overwinning van het seizoen op Sparta Rotterdam (2-0) een week na de afstraffing volgde nog de nederlaag tegen Ajax (3-2), maar in de resterende 26 wedstrijden werd er even vaak verloren dan in de acht duels daarvoor.

In de winterstop stond Ten Hag door de omhoog ingeslagen weg met zijn ploeg al op de keurige zesde plek in de Eredivisie. Met de transfervrije overgangen van Wout Brama, die Strieder verving, en Zakaria Labyad kreeg de selectie van FC Utrecht bovendien wat meer kleur. Brama vervulde de rol van Strieder met verve en blonk samen met Yassin Ayoub en Sofyan Ambrabat uit op het middenveld.

Het elftal waarin Ramon Leeuwin, Willem Janssen, jeugdexponent Giovanni Troupée en Gyrano Kerk na de winterstop een vaste plek hebben, is individueel gezien geen geweldige groep. Met Amrabat, Ayoub en Sébastien Haller (dit seizoen in mindere mate ) als smaakmakers was Utrecht vooral een eenheid. Ook de inwisselbare Kevin Conboy, Mark van der Maarel, Andrea Ludwig of Nacer Barazite zijn geen spelers die nog een stap hogerop kunnen. Maar wel spelers die in Utrecht buitengewoon goed presteerden.

Europa League

Die prestaties zijn ook terug te zien op de ranglijst, want het gat met de nummer vijf Vitesse bedraagt maar liefst elf punten. En met AZ zelfs dertien. Na Ajax, Feyenoord en PSV komt er heel lang niets. Dan FC Utrecht en dan weer heel lang niets. Daarna komen pas de andere ploegen in de Eredivisie. Gezien het knappe werk van Ten Hag en de kleine financiële injecties - door de overwinning op AZ afgelopen woensdag verspeelde FC Utrecht bijvoorbeeld meer geld dan ze in totaal in nieuwe spelers staken dit seizoen - verdienen de Utrechters het ditmaal zeker wél om Europees voetbal te gaan spelen. Het verschil op de ranglijst met de andere ploegen in de play-offs is enorm: 13 met AZ en 19 (!) met FC Groningen en opponent sc Heerenveen.

En hoewel Ten Hag het niet leuk zal vinden, is de kans bijzonder groot dat de coach deze zomer opnieuw kan beginnen met bouwen. Barazite, Robbin Ruiter, Kevin Conboy, Edson Braafheid en Andrea Ludwig hebben een aflopend contract. Zivkovic keert terug naar Amsterdam. Voor smaakmakers Amrabat en Ayoub is interesse, terwijl voor Haller sluimerende belangstelling is. Als het tegenzit kan Ten Hag opnieuw bouwen aan een nieuw team. Maar wie dat hem in alle stilte laat doen, weet na twee jaar FC Utrecht dat er wel iets moois uitkomt. Alleen de beloning ontbreekt nog.