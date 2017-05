Wijnstekers: "Heb het als supporter beleefd"

Zondagmiddag zag Ben Wijnstekers net als bijna vijftigduizend anderen in De Kuip hoe Feyenoord kampioen werd. Een hele generatie Feyenoordsupporters had dat überhaupt nog nooit meegemaakt, maar Wijnstekers was één van slechts een handjevol aanwezigen die enigszins wist wat de spelers moesten voelen. In 1984 werd de Rotterdammer namelijk zelf kampioen met Feyenoord. ELF Voetbal sprak op 'the day after' met hem.

Wijnstekers staat over het algemeen al bekend als een vriendelijke man, maar op deze dag klinkt hij nog eens een slagje opgewekter dan normaal al het geval is. Hij had de wedstrijd gewoon in het stadion gezien, zoals altijd, en dan niet in een rol als oud-voetballer maar gewoon als supporter van Feyenoord. "Ik denk dat ik gisteren gewoon als iedereen zat te kijken en meeleven. Volgens mij heb ik het beleefd als een echte supporter." Een dag later is hij toch in staat terug te blikken op zijn tijd als speler en is duidelijk in zijn antwoord op de vraag op welke manier kampioen worden het mooiste is.

"Het mooiste is natuurlijk als speler. Kampioen worden en dan toegejuicht worden door 50.000 mensen en dan later nog op de Coolsingel, dat is nog mooier. Wij kwamen natuurlijk uit Tilburg(Feyenoord werd kampioen op het veld, red.) met de bussen en auto's achter ons aan. Dan word je ontvangen door een uitzinnige mensenmassa", herinnert Wijnstekers zich levendig. "Het was, ook als oud-speler, geweldig om dat nog eens mee te maken, dat iedereen zo blij was dat we weer een keertje een titel pakten."

Zoals tot in den treure benoemd was het laatste kampioenschap in 1999. De gewezen rechtsback benadrukt dat 'iedere titel bijzonder is', maar noemt deze toch specialer dan die van achttien jaar geleden. "Ook omdat het tegen Excelsior niet lukte is er zo lang naar toegeleefd. Het sfeertje was zo groot, in het stadion, in de stad. Ik denk dat het wel groter is geweest dan toen, ik geloof dat er bij de huldiging zo'n 150.000 mensen op de been waren."

Het is nu aan Feyenoord om te zorgen dat het succes van het afgelopen seizoen geen incident blijkt. Wijnstekers heeft wel een idee over hoe dat bereikt kan worden. 'Je zult moeten doorselecteren. Jongens waar je niet tevreden over bent zullen plaats moeten maken voor jongens die wel wat toevoegen om de aansluiting te houden. Er zullen twee of drie nieuwe spelers moeten komen. We moeten proberen kampioen te worden, dat is duidelijk."

Ook wacht Feyenoord voor het eerst sinds 2002 weer de Champions League, waarmee de Rotterdammers net als aartsrivaal Ajax Europees weer een rol van betekenis spelen. Wijnstekers hoopt dat zijn club op het miljardenbal goed voor de dag zal komen. "Van makkelijke tegenstanders kun je natuurlijk niet spreken, maar ik hoop wel dat we één of een paar rondes verder kunnen komen. Wat mij betreft hoeven we nog niet meteen tegen FC Barcelona, Real Madrid of Bayern München te spelen."