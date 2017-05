Wie komt Feyenoord straks tegen in de Champions League?

De laatste keer dat Feyenoord in de groepsfase van de Champions League stond was in 2002. Om aan te geven hoe lang dat geleden is: destijds werden er nog twee poulefases afgewerkt in het hoofdtoernooi, was de eerste daarvan al in november afgelopen en werd de ploeg van Bert van Marwijk uitgeschakeld door Newcastle United, een ploeg die sindsdien degradeerde. ELF zet op een rijtje wat de Rotterdammers mogen verwachten bij hun volgende optreden op het miljardenbal.

De laatste keer dat Feyenoord in de groepsfase van de Champions League stond was in 2002. Om aan te geven hoe lang dat geleden is: destijds werden er nog twee poulefases afgewerkt in het hoofdtoernooi, was de eerste daarvan al in november afgelopen en werd de ploeg van Bert van Marwijk uitgeschakeld door Newcastle United, een ploeg die sindsdien degradeerde. ELF zet op een rijtje wat de Rotterdammers mogen verwachten bij hun volgende optreden op het miljardenbal.

Feyenoord-clubicoon Ben Wijnstekers sprak eerder de hoop uit dat de loting een paar haalbare kaarten oplevert, de echt grote clubs mogen wat hem betreft nog even wachten. Een makkelijke loting is voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst doch op voorhand uitgesloten. Feyenoord maakt al jaren weinig bijzonders klaar in Europees verband en is derhalve bijna 100% zeker van een plek in pot 4. In pot 1 zitten de bekerhouder en de kampioenen van de zeven hoogst genoteerde landen op de UEFA-lijst(als de CL-winnaar ook landskampioen wordt komt de nummer acht daarbij).

De overige 24 deelnemers worden op basis van de coëfficientenlijst over de potten verdeeld. Feyenoord staat daarop 89e met een score van 23.212 punten. Dat zou in theorie genoeg kunnen zijn voor pot 3, maar dan moeten er een paar clubs met lagere coëfficienten kwalificeren. Ajax, met een score van 67.212(die bij winst van de Europa League-finale vanzelfsprekend nog verder oploopt) staat nu 26e en is daarmee nu al zeker van in ieder geval pot 3.

In pot 1 zullen, met de huidige competitiestanden, Real Madrid, Bayern München, Chelsea, Juventus, AS Monaco, Benfica, Spartak Moskou en Shakhtar Donetsk plaatsnemen, hetgeen ervoor zorgt dat pot 2 ploegen als Barcelona, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain zal bevatten. Ook Borussia Dortmund, als het erin slaagt om zich voor de groepsfase te plaatsen, zal in die groep clubs plaats kunnen nemen. Naast de Duitsers zijn ook Tottenham Hotspur en Celtic, de andere twee clubs waarmee de Rotterdammers Europese finales bevochten, in de race om kwalificatie voor de groepsfase.

Ook een weerzien tussen Dirk Kuyt, als hij volgend jaar nog voetbalt, en zijn oud-werkgever Liverpool is een mogelijkheid. Door het lage coëfficient is het dan weer niet mogelijk dat Feyenoord zou dienen als de eerste Europese tegenstander van RB Leipzig en TSG Hoffenheim, twee ploegen die volgend seizoen voor het eerst over de grens hun geluk gaan beproeven.

In totaal worden er voor de zomerstop 22 deelnemers aan het hoofdtoernooi bekend, terwijl in het voorseizoen de overige tien ploegen bekend worden. Een overzicht van de ploegen in de groepsfase tot nu toe volgt hieronder:

Engeland: 1. Chelsea, 2. Tottenham Hotspur, 3. Liverpool/Manchester City/Arsenal

Spanje: 1. Real Madrid, 2. FC Barcelona, 3. Atlético Madrid

Duitsland: 1. Bayern München, 2. RB Leipzig, 3. Borussia Dortmund/TSG Hoffenheim

Italië: 1./2. Juventus/AS Roma/Napoli

Portugal: 1. Benfica, 2. FC Porto

Frankrijk: 1. AS Monaco, 2. Paris Saint-Germain

Oekraïne: 1. Shakhtar Donetsk

Rusland: 1. Spartak Moskou

België: 1. Anderlecht/Club Brugge

Nederland: 1. Feyenoord

Turkije: 1. Basaksehir/Besiktas

Zwitserland: 1. FC Basel

Europa League: Ajax/Manchester United