De vraagstukken van Martin van Geel

Aanval

Zo is Steven Berghuis, afgelopen seizoen gehuurd van Watford City, een gewild target om definitief vast te leggen. Zijn collega buitenspeler Eljero Elia heeft in ieder geval al aangegeven dat hij hoogstwaarschijnlijk zijn heil ergens anders gaat zoeken volgend jaar. Tegenover ELF Voetbal zei hij daarover: "Ik heb al veel geld ingeleverd toen ik hier in 2015 tekende. Na mijn vertrek bij Werder Bremen heb ik in mezelf geïnvesteerd door naar Feyenoord te gaan. Ik wil nog even op een hoog niveau spelen en plezier hebben."

Indien Van Geel er niet uitkomt met Watford en Berghuis dus terugkeert naar Engeland, zal Feyenoord weinig buitenspelers meer over houden. Enkel Bilal Basaçikoglu en de onervaren talenten Emil Hansson en Mo El Hankouri. Uiteraard kan ook Jens Toornstra er spelen, maar de drievoudig international heeft zich in de tweede seizoenshelft voornamelijk laten gelden als aanvallende middenvelder. Waar de prioriteit ligt voor Van Geel is dus wel duidelijk.



De missie van Eljero Elia zit er op in Rotterdam

Target: Milot Rashica

Een speler die uit het geruchtencircuit doorsijpelde als mogelijke versterking is Milot Rashica, rechtsbuiten van Vitesse. De Kosovaar zal desondanks niet de speler zijn die Feyenoord-fans graag uit de helikopter zien komen tijdens de Open Dag. De aanvaller is weliswaar pas twintig jaar, maar scoorde dit seizoen slechts twee keer. In De Gelderlander liet hij weten niets te weten van de interesse. Het zou dus zomaar een tactisch steekspel van zijn zaakwaarnemer kunnen zijn, die ook Napoli, Ajax, PSV en AS Roma noemde als mogelijke volgende bestemming.

Middenveld

Ze gelden misschien wel als de twee minste aankopen van Feyenoord de afgelopen vijf jaar: Renato Tapia en Marko Vejinovic. Als krachtpatsers Vilhena en El Ahmadi werden gemist dit seizoen betekende dat een daling in niveau waar de Rotterdammers niet mee konden omgaan. Vejinovic was ooit een begenadigd talent bij AZ en brak echt door bij Vitesse, maar in Rotterdam kwam hij (nog) niet tot wasdom. In zijn eerste jaar speelde hij nog geregeld, maar leek hij onder hoogspanning te staan. Dit seizoen maakte hij maar twee keer zijn opwachting.

Het binnenhalen van een centrale middenvelder is dan ook haast een vereiste. Willem van Hanegem opperde Jordy Clasie terug te halen, een ideaal scenario. Maar de kans is groter dat Feyenoord gaat shoppen in Utrecht, volgens het Algemeen Dagblad heeft Feyenoord zich namelijk officieel gemeld in de Domstad om Sofyan Amrabat over te nemen.

Target: Sofyan Amrabat

Het broertje van Nordin is een hele andere voetballer. Sofyan, die dit jaar zijn doorbraak beleeft, is een veelzijdige middenvelder met zowel verdedigende als aanvallende kwaliteiten. Het zegt genoeg dat er in Utrecht niemand meer over Bart Ramselaar praat. Een opvolger was na zijn vertrek afgelopen zomer niet nodig, want die had de ploeg van trainer Erik ten Hag dus al in eigen huis. Tegen het AD vertelde teamgenoot Nacer Barazite onlangs dat 'Amrabat alles in zich heeft om de wereldtop te halen.' De Nederlandse top kan een eerste stap zijn in die ontwikkeling, maar er zijn meer kapers op de kust. Zoals Watford City en Red Bull Salzburg.



Op de foto rechts: In het zonnetje gezet tijdens FC Utrecht-Vitesse

Verdediging

Hij was op de spannendste momenten vaak de kop-van-jut bij de supporters van Feyenoord: Miquel Nelom. Met zijn laconieke invalbeurt tegen Sparta en dramatische optreden bij PEC Zwolle werkte hij behoorlijk op de zenuwen van Het Legioen. Indien er een club komt, is de kans groot dat de zelfopgeleide back ergens anders gaat kijken. Een nieuwe linksachter zal een van de prioriteiten zijn voor de beleidsbepalers, Ridgeciano Haps wordt inmiddels genoemd.

Feyenoord zit eigenlijk in een luxepositie, want eerste back Kongolo kan ook prima uit de voeten als centrale verdediger. Haps erbij halen zou een vrij logische zet zijn, want de speler van AZ heeft dit seizoen aangetoond tot de Nederlandse top te behoren op zijn positie.

Target: Ridgeciano Haps

Hij werd in het verleden weggestuurd bij Ajax, maar zoals wel met meerdere voetballers in de Eredivisie is dat geen reden vaarwel te zeggen tegen de droom om profvoetballer te worden. De weg van Haps was allerminst geplaveid in zijn jeugd, want na Ajax kwam Elinkwijk. Bij AZ kreeg hij een tweede kans binnen een betaald voetbal organisatie, maar ook in Alkmaar werd hij in eerste instantie niet goed genoeg bevonden, en dus ging hij naar AFC. Via de tweede club van Amsterdam kwam er weer een wending in zijn loopbaan, want AZ stond toch weer op de stoep. Hij werd in de verdediging geposteerd en de rest is geschiedenis. Van amateur naar profvoetballer, van aanvaller naar verdediger en nu van Noord-Holland naar Zuid-Holland?