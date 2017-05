De weg van Haller naar Eintracht Frankfurt

Toen Haller drie jaar geleden van Auxerre naar Nederland kwam, waren er weinig fans die hem kenden. Hooguit hadden ze iets opgepikt via de populaire computergame Football Manager, of via zijn prestaties in jeugdteams van Frankrijk. Analyticus en beroepsgrappenmaker, René van der Gijp, zag zijn potentieel in 2011 al bij Frankrijk Onder 17. In zijn wekelijkse rubriek in Voetbal International: "Ik heb genoten van Sébastien Haller bij Frankrijk-Argentinië op het WK onder 17. Ik zweer het je, die kun je zo bij Ajax in de spits zetten. Moeiteloos."

De recordkampioen werd het niet voor Haller, maar niet veel later dook hij toch op op de Nederlandse velden, in dienst van FC Utrecht. Eerst een halfjaar op huurbasis, later definitief. De eerste keer dat hij scoorde was in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Dat deed hij in stijl, want hij trof direct liefst vier keer doel die wedstrijd. Het jaar dat volgde was nog beter, waardoor Ajax de spits op de korrel zou hebben. Tot een transfer kwam het niet en dus meldde hij zich dit seizoen weer in Utrecht. Hij draaide niet slecht, maar toch hadden sommigen meer van hem verwacht. Steeds vaker waren het andere spelers die de show stalen, bijvoorbeeld Nacer Barazite en Sofyan Amrabat.



In duel met Feyenoorder Terence Kongolo

Hoogma

De cijfers laten niet direct mindere prestaties zijn, maar misschien dat de volledige scherpte dit seizoen soms ontbrak. De effectiviteit bij Haller liet weleens te wensen over, zo scoorde hij na de winterstop maar vier keer. Invloed op het resultaat had het amper, want FC Utrecht kroonde zich tot best of the rest. De Domstedelingen gelden als grote favoriet om in de play-offs het laatste Europese ticket te bemachtigen. Het zou de ultieme beloning zijn voor de jaren van Haller in Utrecht.

De ontwikkeling van de centrumaanvaller is dus niet te zien in doelpunten. Zo maakte hij maar twee doelpunten meer dit seizoen dan in zijn eerste halfjaar. Maar wel creëert hij meer kansen voor teamgenoten en geeft hij meer sleutelpasses. Het grootste compliment komt misschien nog wel van een tegenstander. Verdediger Justin Hoogma was iets meer dan een maand geleden tegenover ELF Voetbal lovend over Haller. Zonder twijfel zette de jongeling van Heracles Almelo hem tussen namen als Nicolai Jörgensen en Kasper Dolberg.

Prestaties Haller in Utrecht:

Halfjaar seizoen 2014/15 Seizoen 2015/16 Seizoen 2016/17 Aantal goals 11 17 13 Aantal assists 5 4 6 Gecreëerde kansen gemiddeld per wedstrijd 1 0.97 1.43 Sleutelpasses gemiddeld per wedstrijd 0.71 0.85 1.30 Passes compleet % 66% 61% 67% Aantal schoten gemiddeld per wedstrijd 2.88 2.82 2.47 Winstpercentage duels % 51,3% 56,2% 55,7%

Met de mindere prestaties valt het wel mee, zo wijzen de cijfers uit. Maar wie als spits maar vier doelpunten scoort in één seizoenshelft doet het voor de beeldvorming niet goed. Hoe dan ook neemt FC Utrecht afscheid van een uitstekende aanvaller. Vorig jaar werd het vertrek van Bart Ramselaar makkelijk opgevangen. Erik ten Hag na de transfer van Haller: "We hebben Haller op jonge leeftijd naar Nederland kunnen halen. Hier heeft hij zich ontwikkeld tot een allrounder die van ongekende strategische meerwaarde is: een geweldig aanspeelpunt, harde werker en op en top professional."