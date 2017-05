Jaap Stam ruikt de Premier League

Stam begon vorige zomer aan zijn eerste klus als manager. Niet in de Premier League of Eredivisie, maar in de betrekkelijke anonimiteit van het Championship bij Reading. De ex-verdediger haalde onder meer zijn landgenoten Roy Beerens en Joey van den Berg naar de Engelse club en presteerde vanaf het begin naar behoren.

Doordat Reading het seizoen, dat liefst 46 competitiewedstrijden duurde, als derde eindigde, mag de club nu via de play-offs proberen om promotie naar de Premier League te realiseren. In de eerste ronde moet de ploeg van Stam zien af te rekenen met Fulham. Reading verschafte zich vorige week al een uitstekende uitgangspositie voor de return in eigen huis, door met 1-1 gelijk te spelen op Craven Cottage.

Reading kan het karwei vanavond om 20:45 uur afmaken in eigen huis. In dat geval plaatst de ploeg zich voor de finale, waarin het moet zien af te rekenen met Sheffield Wednesday of Huddersfield Town.