Eredivisie: de jeugd heeft de toekomst

Het is een van de elf speerpunten onder het KNVB plan 'Winnaars van Morgen'. De jeugdopleiding is de basis voor elke professionele voetbalclub. Sterker nog: het plan rept van een opleidingsplicht voor betaald voetbal organisaties. Dat het voor de leeuwen gooien van jeugd succes kan hebben, bewijst vooral Ajax dit seizoen.



Met een frisse jonge selectie behaalde het de finale van de Europa League. Terwijl de generatie Donny van der Beek en Abdelhak Nouri nog op zijn kans wacht, dient de volgende zich al aan. De doorbraak van Justin Kluivert en vooral Matthijs de Ligt kan gerust spectaculair genoemd worden. Maar hoe ging het afgelopen seizoen bij de andere clubs in de Eredivisie?



Feyenoord:



Debutanten eigen jeugd: 3

Gebruikte spelers eigen jeugd: 9



Met Mo El Hankouri, Gustavo Hamer en Emil Hansson haalde Feyenoord toch weer een respectabel aantal debutanten dit seizoen. Heel veel speeltijd kreeg het drietal niet, dus moet de toekomst uitwijzen of het blijvertjes zijn. Vooral van de laatste wordt het een en ander verwacht. Hansson is een van de grootste talenten van Noorwegen en verlengde onlangs zijn contract tot 2020 bij Feyenoord.



Ajax:



Debutanten eigen jeugd: 7

Gebruikte spelers eigen jeugd: 16



Je zou het haast vergeten, maar van bijvoorbeeld Kasper Dolberg en Matthijs de Ligt hadden enkel trouwe Toekomst-gangers voor dit seizoen gehoord. De ontwikkeling van het tweetal is spectaculair en staat symbool voor het huidige Ajax. Enigszins in de schaduw debuteerden ook Appie Nouri, Deyovaisio Zeefuik, Pelle Clement, Frenkie de Jong en Justin Kluivert.



PSV:



Debutanten eigen jeugd: 2

Gebruikte spelers eigen jeugd: 7



Lang hield trainer Phillip Cocu 'gewoon' vast aan Luuk de Jong als aanvalsleider, maar de roep op Sam Lammers uit eigen kweek werd steeds luider. In de slotfase van de competitie toonde Lammers met twee doelpunten aan over het nodige talent te beschikken. De spits was niet de enige die zijn debuut maakte, want ook Ramon Lundqvist maakte dit jaar voor het eerst zijn opwachting.



FC Utrecht:



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 12



Met Giovanni Troupee, Yassine Ayoub en Sofyan Amrabat heeft FC Utrecht enkele pareltjes lopen uit eigen jeugd. De volgende dient zich alweer aan, want Nick Venema (enige debutant) geldt in Utrecht als een spits met veel potentie. Er liggen mooie kansen voor hem, want eerste spits Sébastien Haller vertrekt aan het einde van het seizoen naar Eintracht Frankfurt.



Vitesse:



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 8



Met Lassana Faye kende Vitesse dit seizoen slechts één debutant, maar bijvoorbeeld Mitchell van Bergen en Mohammed Osman speelde vorig jaar maar een enkel duel. In dat daglicht doen de Arnhemmers het uitstekend. Vitesse wordt weer gebouwd op jeugdspelers, het leverde de KNVB beker op. Uitblinker in de finale? Ricky van Wolfswinkel, eveneens opgegroeid op Papendal.



AZ:



Debutanten eigen jeugd: 4

Gebruikte spelers eigen jeugd: 14



Wie in Noord-Holland gezegend is met voetbaltalent hoeft allang niet meer per definitie uit te wijken naar Ajax. In Alkmaar heeft AZ eveneens een uitstekende jeugdopleiding opgebouwd. Dat resulteerde in het kampioenschap van Jong AZ in de Tweede Divisie, maar belangrijker nog: vier talenten die hun debuut maakten. Namelijk Jeremy Helmer, Owen Wijndal, Guus Til en Calvin Stengs.



FC Twente:



Debutanten eigen jeugd: 2

Gebruikte spelers eigen jeugd: 10



Mede door de financiële situatie krijgen jeugdspelers vaker kansen in het eerste van FC Twente. Zo ook dit jaar, want de Fin Frederik Jensen en Dylan George maakten hun debuut. Verder bestaat de gehele verdediging uit eigen kweek.



FC Groningen:



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 6



Glenn Bijl maakte al langer deel uit van de selectie van FC Groningen, maar moest, mede door een uitleenbeurt aan FC Dordrecht, lang wachten op zijn debuut in de hoofdmacht. Die volgde dit jaar in de laatste wedstrijd tegen FC Twente. Bijl gaf zelfs een assist.



sc Heerenveen



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 8



In het thuisduel tegen Ajax kreeg Michel Vlap de eer zijn debuut te mogen maken Heerenveen. Hoewel het maar een minuut was, zal de middenvelder die dag nooit meer vergeten.



Heracles Almelo:



Debutanten eigen jeugd: 0

Gebruikte spelers eigen jeugd: 6



Geen debutanten, maar met Justin Hoogma wel een talent uit eigen kweek die zijn absolute doorbraak heeft beleefd op het hoogste niveau. De verdediger miste geen minuut en speelde zich naar verluidt al in de kijker van hogergeplaatste clubs.



ADO Den Haag:



Debutanten eigen jeugd: 4

Gebruikte spelers eigen jeugd: 9



Trevor David, Jerdy Schouten, Chovanie Amatkarijo en Hennos Asmelash; een rijtje namen die niet iedere voetballiefhebbers kan opdreunen, maar het betreft het kwartet debutanten van ADO Den Haag dit seizoen. Daarmee hebben de Hagenaren een uitstekend gemiddeld, op gelijke hoogte met AZ.



Excelsior:



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 4



Hij zal altijd blijven bekendstaan als de eerste speler uit de nieuwe eeuw in de Eredivisie: Dogucan Haspolat. Uit de greep gebleven van Feyenoord en dit seizoen al gedebuteerd als B-junior bij Excelsior. De middenvelder geldt als groot talent, want hij maakte ook deel uit van de EK-selectie van Oranje Onder 17.



Willem II:



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 2

Op de valreep liet coach Erwin van der Looi Thomas Kok debuteren in het thuisduel met Ajax. Dat was geen onverdeeld succes, want de geboren Tilburger had zijn handen vol aan Justin Kluivert. Kok doorliep vrijwel de gehele jeugdopleiding en trainde dit seizoen al een tijdje mee met de Tilburgers.



PEC Zwolle:



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 3



Net als bij Willem II maakte ook Ron Jans een jeugdspeler op de slotdag gelukkig met een invalbeurt om nooit te vergeten. Bas van Wijnen tekende een week eerder zijn eerste contract en werd direct beloond met zijn eerste minuten. Volgend seizoen sluit hij definitief aan bij de selectie.



Sparta Rotterdam:



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 8



Sparta Rotterdam zal een van de voorbeelden zijn voor de KNVB, hoewel er met Ragnar Ache maar één jeugdspeler debuteerde dit seizoen. Aan de andere kant bestaat de verdediging vrijwel alleen uit eigen kweek. Rick van Drongelen, Sherell Floranus en Denzell Dumfries zijn niet meer weg te denken uit de eerste elf.



NEC:



Debutanten eigen jeugd: 2

Gebruikte spelers eigen jeugd: 4



Toeval of niet, maar de enige lichtpuntjes bij de Nijmegenaren dit seizoen waren eigen opgeleide spelers. Namelijk Ferdi Kadioglu en Jay-Roy Grot. Vooral die eerste toonde de potentie om een uitstekende middenvelder te worden in de Eredivisie.



Roda JC:



Debutanten eigen jeugd: 1

Gebruikte spelers eigen jeugd: 3



Het is bijna een godswonder dat er nog jeugdspelers aan te pas komen in het wespennest in Kerkrade. Een karrenvracht aan nieuwe spelers werd in de winterstop gehaald, maar het merendeel kwam niet in de plannen van trainer Yannis Anastasiou voor. Spelers als Mitchell Paulissen en Daryl Werker daarentegen wel. Werker verlengde onlangs zijn contract met drie jaar. Met Danny Stassar debuteerde er zelfs een jeugdspeler dit seizoen.



Go Ahead Eagles:



Debutanten eigen jeugd: 2

Gebruikte spelers eigen jeugd: 2



Patrick Manenschijn en Givan Werkhoven zijn spelers die er mede voor moeten zorgen dat Go Ahead Eagles volgend jaar terugkeert op het hoogste niveau. De aanvallers hebben het meeste talent uit de jeugd en dat werd onderstreept met hun debuut in het slotduel met Sparta Rotterdam.