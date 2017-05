Oudste tegen jongste teams in de Eredivisie

Als een bokser die in de ringen hangt. Zo was Feyenoord na bijvoorbeeld de uitwedstrijden tegen Go Ahead Eagles, Sparta en Excelsior. Maar telkens was daar de wederopstanding. Rick Karsdorp liet tegen ELF Voetbal al weten dat hij na een misstap eigenlijk al wist dat er een goede reactie op zou volgen. Hoe? Dat viel moeilijk uit te leggen, maar het was gewoon een gevoel bij de rechtsback. Geen flow, maar wel iets dat lastig te verklaren viel.

Het zal het een en ander met ervaring te maken hebben, want de gemiddelde leeftijd van het Feyenoord-team was het hoogste van heel de Eredivisie. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, eindigend in een 8-0 overwinning, stond het gemiddeld oudste team aan de start. 29,3 jaar oud om precies te zijn.

In de top tien van gemiddeld oudste teams dit seizoen staat Feyenoord liefst zeven keer. De andere teams die vaak met een relatief ouder elftal aan de aftrap stonden, waren ADO Den Haag en Roda JC. Wat bij de Hagenaren vooral opvalt is dat voornamelijk Alfons Groenendijk vaak voor ervaring koos. Een tastbaar voorbeeld? Keeper Robert Zwinkels kreeg een basisplek, terwijl Zeljko Petrovic vasthield aan Ernest Setkus. De impuls van ervaring loodste ADO Den Haag vanuit een kansloze positie onderin naar een plek in de middenmoot.

Oudste basiselftallen Eredivisie dit seizoen:

1 Feyenoord (29,3) tegen Go Ahead Eagles (8-0 winst)

2 Feyenoord (29,1) tegen ADO Den Haag (0-1 winst)

3 Feyenoord (28,9) tegen Heracles Almelo (3-1 winst)

4 Feyenoord (28,8) tegen PEC Zwolle (2-2)

5 Feyenoord (28,6) tegen Sparta (6-1 winst)

6 Feyenoord (28,6) tegen FC Utrecht (3-3)

7 Feyenoord (28,6) tegen PEC Zwolle (3-0 winst)

8 ADO Den Haag (28,5) tegen NEC (1-0 winst)

9 ADO Den Haag (28,5) tegen FC Utrecht (1-1)

10 ADO Den Haag (28,5) tegen AZ (4-0 verlies)

Nummer twee Ajax deed het in tegenstelling tot Feyenoord juist uitstekend met een jong team dat alleen maar beter lijkt te worden, terwijl bij de Rotterdammers dit seizoen bijna iedereen op de toppen van zijn kunnen heeft gespeeld. Terwijl Feyenoord de gemiddeld oudste teams van de Eredivisie domineert, doet Ajax dat bij de gemiddeld jongste teams. Samen met FC Twente. Opvallend is wel dat Ajax met de vier jongste teams dit seizoen liefst zeven punten liet liggen. Ervaring was dit seizoen doorslaggevend in de competitie, zoals Dirk Kuyt afgelopen zondag nog maar eens aantoonde.

Jongste basiselftallen Eredivisie dit seizoen:

1 Ajax (20,4) tegen Willem II (1-3 winst)

2 Ajax (21,5) tegen Willem II (1-2 verlies)

3 Ajax (21,9) tegen Roda JC (2-2)

4 FC Twente (22,0) tegen ADO Den Haag (1-1)

5 FC Twente (22,1) tegen ADO Den Haag (4-1 winst)

6 FC Twente (22,1) tegen AZ (1-2 verlies)

7 FC Twente (22,1) tegen Vitesse (2-1 winst)

8 FC Twente (22,2) tegen NEC (3-0 winst)

9 FC Twente (22,2) tegen AZ (2-1 verlies)

10 Ajax (22,2) tegen Excelsior (1-1)



Ajax-jongeling Matthijs de Ligt