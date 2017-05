Het seizoen van... nummer drie PSV

Op rapport! Het seizoen van…. PSV

Na twee landstitels op een rij leek PSV op dit seizoen dé favoriet voor de Eredivisie-landstitel. Vooral omdat de Eindhovenaren over bijna dezelfde selectie als vorig seizoen kon beschikken. Alleen Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg) en de gehuurde Marco van Ginkel (Chelsea) vertrokken. Daar tegenover stond de komst van Bart Ramselaar, Daniel Schwaab, Oleksandr Zinchenko en Siem de Jong. Het werd echter een teleurstellend seizoen. PSV morste teveel punten tegen clubs als Willem II, Heracles Almelo en Roda JC, waardoor het al direct in de achtervolging moest bij Feyenoord en Ajax.

Hoewel de Europese plaatsen nooit in gevaar kwamen voor de aftredend landskampioen, bleek al enkele wedstrijden voor het einde dat een derde landstitel op rij er absoluut niet in zat voor PSV. Ook zal de ploeg voor het eerst sinds twee jaar niet uitkomen in de Champions League. Het werd daarmee een seizoen om snel te vergeten.





Oud-Ajacied Siem de Jong werd gehuurd van Newcastle United



Top: Marco van Ginkel

Het werd voor de redactie van ELF Voetbal nog een hele klus om de beste PSV'er van dit seizoen aan te wijzen. Uiteindelijk viel de keuze toch weer op Marco van Ginkel. De middenvelder werd in de winterstop uit nood opnieuw gehuurd van Chelsea en vrijwel direct ging PSV weer beter draaien. Zo dominant als vorig seizoen werd Van Ginkel niet, maar met zijn zeven doelpunten kan de middenvelder toch weer terugblikken op een goede tweede seizoenshelft.

Flop: Luuk de Jong

Wat was er dit seizoen met Luuk de Jong aan de hand? De spits was in de voorbije twee seizoenen goed voor 46 doelpunten, maar bleef deze jaargang steken op slechts acht treffers. De Jong speelde in wedstrijden vooral tegen zichzelf, kreeg een paar onnodige gele kaarten en miste opgelegde kansen. De supporters uitten langzaam maar zeker hun onvrede over de aanvalsleider, die dit seizoen maar snel moet vergeten.



Verrassing: Sam Lammers

Mocht De Jong ook komend seizoen niet naar behoren presteren, dan kan Sam Lammers wel eens de eerste spits van PSV worden. Het talent brak dit seizoen door bij Jong PSV, voor wie hij zeventien keer raak schoot in de Jupiler League. In de laatste twee competitiewedstrijden van het 'grote' PSV mocht Lammers in de basis starten van Cocu en schoot hij direct tweemaal raak. Dat belooft wat voor komend seizoen.





Doorgebroken talent: geen

Het is een beetje het euvel van PSV. De Eindhovenaren beschikken wel degelijk over grote talenten, maar Cocu geeft liever de voorkeur aan ervaring en miljoenenaankopen. Lammers kreeg pas in de slotfase van het seizoen, toen er al niets meer te winnen was, de kans, maar verder schoof alleen Steven Bergwijn door naar de hoofdmacht. Die slaagde er echter niet in om een onuitwisbare indruk achter te laten.

Topscorers:

1. Gaston Pereiro 10 goals

2. Luuk de Jong 8 goals

3. Hector Moreno 7 goals

Assists:

1. Andres Guardado 9 assists

2. Luuk de Jong 7 assists

3. Davy Pröpper 7 assists

Grootste zege: PSV 5-0 Willem II

Grootste nederlaag: Feyenoord 2-1 PSV, PSV 0-1 Feyenoord