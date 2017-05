Het seizoen van... 'the-best-of-the-rest' FC Utrecht

Op rapport! Het seizoen van…. FC Utrecht

Na zes speelrondes leek het vertrek van basiskrachten Bart Ramselaar en Timo Letschert FC Utercht heel veel pijn te doen. De formatie van Erik ten Hag had nog niet gewonnen en vooral achterin hadden de Domstedelingen behoorlijk wat problemen. Maar Ten Hag raakte niet in paniek, hield vast aan zijn systeem en zag dat de wederomkeer ingezet werd door zijn ploeg.

Met de komst van Wout Brama en Zakaria Labyad in de winterstop werd er bovendien een impuls gegeven aan de groep die zich toch al had ontwikkeld tot een degelijk team. Maar in de tweede seizoenshelft werd degelijk uitstekend en klom FC Utrecht naar de vierde plek. Ver verheven boven de rest, maar ook nog ver achter Feyenoord, Ajax en PSV. In de play-offs moet het werk op de kroon van Ten Hag volgen met Europees voetbal.



Ten Hag kreeg vorig jaar de prijs voor de beste trainer. Lukt hem dat dit seizoen weer?

Top: Yassin Ayoub

Allerkunner in dienst van FC Utrecht. Aan het begin van dit seizoen wilde Ajax hem naar verluidt al binnenhengelen, maar gezien de ontwikkeling die Ayoub doormaakte dit seizoen is het verstandig dat hij in de Domstad gebleven is. Als sterkhouder op het middenveld groeide hij uit tot een bepalende speler in het succes van FC Utrecht.

Flop: Edson Braafheid

Hoewel het niet zozeer de schuld van FC Utrecht of Braafheid zelf is, zorgde de terugkeer van de ervaren verdediger naar FC Utrecht eigenlijk niet voor het gewenste succes. Het afscheuren van zijn achillespees in speelronde vier voorkwam dat Braafheid dit seizoen een rol kon vervullen die hij graag wilde. Een flop door pech.



Ayoub en collega-middenvelder Sofyan Amrabat staan naar verluidt in de belangstelling van Feyenoord.

Verrassing: Wout Brama

Transfervrij van de ene club naar een directe concurrent. OK, PEC Zwolle kende dan weliswaar een moeilijk seizoen, maar de laatste jaren zaten Utrecht en PEC regelmatig in elkaars vaarwater. Een speciale clausule in het contract van Brama zorgde ervoor dat de drievoudig international gratis in de Domstad de rol van de geblesseerde Rico Strieder kon gaan opvullen. Een verrassende transfer!

Doorgebroken talent: Giovanni Troupée

Kun je hem nog een doorgebroken talent noemen? Misschien wel niet. Troupée kondigde zich namelijk vorig jaar in de play-offs om Europees voetbal al nadrukkelijk aan bij trainer Ten Hag. Maar dit jaar is hij toch wel écht doorgebroken. De vleugelverdediger deed het zo goed, dat hij werd gekozen tot de beste speler van FC Utrecht.





De ervaren Brama en het talent Troupée kenden beiden een sterk seizoen.

Topscorers:

1. Sébastien Haller 13 goals

2. Richairo Zivkovic 7 goals

3. Nacer Barazite 5 goals

Assists:

1. Sofyan Amrabat 5 assists

1. Yassin Ayoub 5 assists

1. Sébastien Haller 5 assists

Grootste zege: FC Utrecht 1-5 FC Groningen

Grootste nederlaag: FC Utrecht 3-0 Go Ahead Eagles, NEC 0-3 FC Utrecht, FC Utrecht 3-0 FC Twente