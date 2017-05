De spelers van Feyenoord die niet in de schijnwerpers stonden

Michiel Kramer, Bilal Basaçikoglu en Miquel Nelom

Hoewel ze geen eerste keus waren, zijn Kramer, Bilal en Nelom wel degelijk van waarde geweest dit seizoen. Nelom speelde van de drie de meeste Eredivisiewedstrijden: door blessures van Terence Kongolo mocht hij twaalf keer in de basis starten. Vijf keer viel hij in. Het aantal speelminuten is niet slecht, maar bij Het Legioen wist hij zich niet geliefd te maken. Datzelfde geldt voor Bilal Basacikoglu, die ook veel speelde (24 wedstrijden, waarvan 19 invalbeurten). Hij was goed voor zes assists, maar zal door Feyenoordsupporters vooral herinnerd worden om zijn misser in de Klassieker in de Kuip toen hij oog in oog stond met Onana. Kramer heeft van deze drie misschien wel het grootste aandeel gehad in het kampioenschap. Met zijn late treffers tegen NEC (1-2 winst) en FC Utrecht (3-3) heeft hij de Rotterdammers in ieder geval vier punten opgeleverd.

Sven van Beek

De grootste pechvogel van Feyenoord is zonder twijfel Sven van Beek. Hij raakte in de voorbereiding van dit kampioensseizoen geblesseerd. Daarom speelde hij dit seizoen geen wedstrijd. In oktober vorig jaar leek het beter te gaan, maar wat op het oog een kleine terugslag leek hield hem uiteindelijk tot op heden langs de kant. Hij had zich het eerste kampioenschap voor Feyenoord sinds zijn derde verjaardag onwaarschijnlijk anders voorgesteld. Een klein lichtpuntje voor Van Beek: ondanks zijn blessure werd zijn contract deze winter wel met een jaar verlengd.

Kenneth Vermeer

Meer blessureleed was er voor Kenneth Vermeer. Ook hij werd begin van het seizoen slachtoffer van een zware blessure. Zijn vervanger, Brad Jones, deed het verrassend goed en Van Bronckhorst koos er later voor om hem te laten staan, ten koste van de herstelde Vermeer. Opnieuw belandde de keeper, die de gevoelige overstap van Ajax naar Feyenoord maakte om weer wekelijks te spelen, op de bank. En dit keer door pure pech.

Pär Hansson

De blessure van Vermeer riep de vraag op wie hem moest vervangen. Ongetwijfeld zal Pär Hansson gehoopt hebben dat hij de kans kreeg, maar dat was niet het geval. Alleen in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de Eredivisie stond hij onder de lat. Dit waren ook nog eens twee van de weinige wedstrijden die Feyenoord dit seizoen verloor.

Marko Vejinovic, Renato Tapia en Simon Gustafson

Voor zowel Vejinovic, als Tapia, als Gustafson legde Feyenoord veel geld neer. En alle drie stelde ze teleur in de Kuip. Vejinovic leek last te hebben van 'kuipvrees', Gustafson belandde na een paar goede wedstrijden vorig seizoen weer op de bank en wist vervolgens nooit meer te overtuigen, en ook Tapia heeft zich nog niet bewezen in het eerste van Feyenoord. Het is de vraag wat Martin van Geel deze zomer met het drietal van plan is.

Lucas Woudenberg

Het seizoen begon mooi voor de 22(inmiddels 23)-jarige Lucas Woudenberg. De eerste vijf wedstrijden, die allemaal gewonnen werden, begon hij in de basis. Het leek zijn doorbraak te gaan worden, maar die droom spatte snel uiteen. Omdat Jan-Arie van der Heijden zich terugknokte in de basis verhuisde Kongolo naar de linksbackpositie. Dit ging ten koste van Woudenberg: hij moest het in de overige 29 wedstrijden doen met slechts drie invalbeurten. Later in het seizoen kreeg de fel bekritiseerde Miquel Nelom zelfs de voorkeur boven De Witte Keniaan.

Jeugd

Giovanni van Bronckhorst koos dit seizoen vaak voor dezelfde spelers. Dat dat goed heeft uitgepakt weten we inmiddels, maar het betekende wel weinig kansen voor de jeugd. Bart Nieuwkoop liet zien een goede vervanger voor Rick Karsdorp te zijn, maar overige jeugdspelers hebben zich nog niet kunnen bewijzen. Emil Hansson, Gustavo Hamer, Justin Bijlow, Mo El Hankouri en Wessel Dammers mogen dan vroeg in hun carrière al een schaal in hun prijzenkast hebben staan, hun bijdrage hieraan was niet noemenswaardig. Voor hun echte doorbraak moeten deze talenten nog even geduld hebben.

Warner Hahn, Jari Schuurman en Calvin Verdonk

Dan nog de spelers waar geen plek voor was in de selectie. Warner Hahn vertrok naar Excelsior, Jari Schuurman naar Willem II en Calvin Verdonk mocht zich in de kijker spelen bij PEC Zwolle. Schuurman en Verdonk misten hiermee niet alleen hoe hun ploeg de titel pakte, maar kende daarbij ook een weinig succesvol seizoen. Schuurman kwam in de Eredivisie niet verder dan elf optredens, en ook Verdonk speelde vaker niet dan wel. Voor Warner Hahn was zijn verhuurperiode wel geslaagd: met hem op doel verzekerde Excelsior zich van handhaving en stelde het Feyenoords kampioensfeestje zelfs een week uit.