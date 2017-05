Het knotsgekke seizoen van FC Groningen in bijzondere feiten

Het huidige seizoen van FC Groningen is als een achtbaan waarvan je de rails niet kunt zien: het vliegt onverwachts alle kanten op. Hoogte- en dieptepunten volgden elkaar in rap tempo op, met de achtste plek en dus de play-offs als resultaat. Het jaar van FC Groningen levert een flink aantal bijzondere feiten op. Een overzicht:

Het team FC Groningen:

- Allereerst was FC Groningen dit seizoen net een stuiterbal. 18e, 12e, 16e, 10e. In totaal veranderde de ploeg van Ernest Faber liefst 23 (!) keer van positie. Alleen Excelsior veranderde vaker dan de Noorderlingen.

- Toch stuitert Groningen op het goede moment hoog: want de huidige achtste plaats is de hoogste klassering van het hele jaar en werd alleen behaald op de allerlaatste speeldag.

- FC Groningen heeft by far de smalste selectie van de Eredivisie (22). Hoewel ze in totaal 25 spelers gebruikten, alleen PSV en sc Heerenveen deden een beroep op minder spelers (23), geeft dat niet helemaal een eerlijk beeld. Hans Hateboer en Jarchinio Antonia werden gebruikt en zijn inmiddels al vertrokken en Hedwiges Maduro (131 minuten) en Martijn van der Laan (88 minuten) maakten daar ook deel vanuit. Een echte selectie van twintig spelers zou een betere naam zijn. Liefst veertien van hen kwamen overigens tot scoren.



Antonia speelde in de eerste duels van FC Groningen nog mee, maar vertrok nog in augustus naar Go Ahead Eagles.

Doelpunten:

- FC Groningen bezit bijna het succesvolste spitsenduo van de Eredivisie. Mimoun Mahi (17) en Bryan Linssen (10) maakten samen 27 doelpunten. Alleen Feyenoorders Nicolai Jörgensen en Dirk Kuyt (21+12=33) en Reza Choochannejhad en Sam Larsson (19+9=28) waren succesvoller. Ajax, Heracles Almelo, Vitesse, AZ en Utrecht scoren als aanvalsduo's bijvoorbeeld allemaal minder.

- In de eerste drie duels van het seizoen kreeg FC Groningen liefst elf (!) tegendoelpunten (21% van het seizoenstotaal). Dat is even veel dan ze in de elf wedstrijden die daarna volgden tegen kregen.

- In de laatste drie uitduels van het seizoen scoorde FC Groningen juist extreem veel: 11 doelpunten, dat is eenvijfde van het seizoenstotaal. AZ kan het dus, ook in eigen huis, best lastig nog lastig krijgen.

- Wie spektakel wil zien moet bovendien naar wedstrijden van Groningen: het seizoen begon met een 0-5 verlies, eindigde met een 3-5 zege en tussendoor waren uitslagen als 3-4, 1-5, 0-4, 3-2, 1-4, 4-3, 5-1 of 2-3 eerder de regel dan uitzondering onder Faber.



Mahi en Linssen doen het samen in cijfers beter dan bijvoorbeeld Kasper Dolberg/Bertrand Traoré.

Overige feiten:

- FC Groningen beschikt over bijzonder weinig veerkracht. Als de formatie van Faber op een achterstand kwam, wisten ze niet één keer het duel nog om te draaien. Slechts één punt werd er gepakt na een achterstand. Heracles Almelo is met achttien (!) punten koploper in dat klassement.

- Goed nieuws voor alle fans woensdagavond: in de laatste twaalf thuisduels stonden de groenhemden slechts acht minuten op een achterstand, tegen FC Utrecht 3-2 na het doelpunt van Yassin Ayoub.

- Juninho Bacuna is de enige speler in de Eredivisie die dit seizoen iefst drie rode kaarten kreeg voorgehouden.

- Als alleen de goals van Nederlandse spelers zouden tellen in de Eredivisie, dan eindigt FC Groningen op de derde plaats in de Eredivisie achter Feyenoord en PSV.

FC Groningen stond in de laatste twaalf duel slechts acht minuten op achterstand en in de laatste drie uitwedstrijden maakte het gemiddeld 3,67 doelpunt. AZ kan haar borst dus natmaken. Anderzijds is Mahi vermoedelijk sowieso het eerste duel tegen AZ niet inzetbaar. Op basis van het huidige Eredivisieseizoen weten we één ding bijna zeker: een spektakel gaat het in de play-offs ook ongetwijfeld worden.