Amsterdamse ondernemer huurt Airbus+personeel voor Stockholm

De Amsterdamse ondernemer Eron Pieren kon de vlucht die vliegtickets naar Stockholm maakten niet aanzien en besloot in te grijpen. Hij huurt een Airbus inclusief bemanning en biedt supporters de gelegenheid om mee te reizen.

"Alles zit propvol, de tickets zijn onbetaalbaar of je moet een enorme omweg maken. Anders blijven alleen auto en bus over, twintig uur heen en twintig uur terug", zo liet Pieren De Telegraaf optekenen. Een retourtje met de Airbus kost 750 euro per persoon en het toestel biedt plaats voor 150 passagiers. De 150 gelukkigen besparen zich hiermee minstens 250 euro, aangezien de prijs voor een directe lijnvlucht van Amsterdam naar Stockholm inmiddels ruim duizend euro bedraagt.



Naar eigen zeggen doet Pieren dit niet voor zijn eigen portemonnee. "Alleen die Airbus charteren kost me al rond een ton. En dan komen er nog allerlei kosten bij. Het belangrijkste is dat we gaan. Als er genoeg interesse is, zet ik er een tweede toestel bij."