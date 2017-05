Waarom Feyenoord niet hoeft te hopen op Jeremain Lens

Nu het feest achter de rug is en de kampioenseuforie langzaam begint te zakken gaat bij Feyenoord het vizier op volgend seizoen. Daarin wacht de volgende uitdaging: de Champions League. Een van de vermeende namen waarmee Feyenoord zich wil wapenen in het miljardenbal is Jeremain Lens. Een haalbare kaart? Daar lijkt het niet op.

Onlangs reisde ELF Voetbal naar Istanbul voor een openhartig gesprek met de 29-jarige aanvaller, dit seizoen een van de uitblinkers bij Fenerbahçe. Ook een eventuele terugkeer naar Nederland kwam ter sprake. En de uitlatingen van Lens stemmen Feyenoord-fans met een Lens-wens weinig hoopvol.

"Als voetballer terugkeren naar Nederland gaat denk ik niet gebeuren. Daar is het te laat voor", sprak Lens klare taal tegen ELF Voetbal. "Als ik nu zou teruggaan zou het zijn om af te bouwen en dat wil ik niet. Steeds een stapje lager, totdat je clubloos bent en ermee stopt. Wat bijvoorbeeld Rafael van der Vaart doet moet hij weten, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik heb drie kinderen die ik niet alle aandacht heb kunnen geven die ik had willen geven. Na mijn carrière wil ik dat goedmaken. En ik heb zakelijk hele grote plannen. Wat precies houd ik nog even voor mezelf, maar ik ga echt wat neerzetten."

Mocht Lens zich bedenken, dan maakt een andere club uit de traditionele top drie de grootste kans. En dat is niet Ajax, de club die hij als jeugdspeler diende. "Als ik tegen Ajax speel probeer ik wel altijd iets extra's te doen. Maar ik voel geen haat jegens die club. Ik volg ze nog steeds. Stel ik zou een terugkeer toch overwegen en zowel Ajax als PSV meldt zich, dan heeft PSV een streepje voor. Wat betreft mijn toekomst heb ik vooral als doel om trouw te blijven aan mezelf. Dat heeft mijn vader me altijd gezegd. 'Je moet doen waar je je goed bij voelt.' Dat is mijn plan: het advies van mijn vader blijven uitvoeren."

Contract

Lens staat na dit seizoen nog twee jaar onder contract bij Sunderland, dat onlangs degradeerde uit de Premier League. Een terugkeer naar die club lijkt onwaarschijnlijk, met name vanwege de verstoorde verstandhouding tussen club en speler. Op huurbasis bij Fenerbahçe kwam Lens tot dusver tot vijf doelpunten in 32 duels. Vooral als aangever was hij van grote waarde voor de Turkse topclub, met liefst veertien assists.