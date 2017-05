Tien stellingen aan Feyenoordsupporter Eus Roovers

Zondag en maandag was het feest in Rotterdam. Supporters van Feyenoord konden voor het eerst sinds 1999 een landstitel vieren. Hoe hebben zij dit seizoen beleefd? ELF Voetbal legde tien stellingen voor aan Feyenoordsupporter Eus Roovers.

Stelling 1: Ik ben weer volledig nuchter.

Inmiddels gelukkig wel, haha. Ik heb de wedstrijd gekeken met een groepje kameraden en daarna hebben we er uiteraard een stevig biertje op gedronken. Dat hadden we wel verdiend na al die jaren.

Stelling 2: Deze zondag was de mooiste dag van m'n leven.

Op voetbalgebied staat deze zeker in mijn top drie. Ik heb in seizoen 2001/02 alle UEFA Cupwedstrijden meegemaakt, uit en thuis. Dat was bijzonder, maar deze kampioenswedstrijd was misschien nog wel mooier dan die finale. De zinderende spanning vooraf, de onzekerheid dat het toch nog mis zou kunnen gaan en dan binnen een minuut die knal van Kuyt. Het stadion ontplofte, zoals dat alleen in De Kuip kan.

Stelling 3: Feyenoord is verdiend kampioen.

We hebben het hele seizoen bovenaan gestaan en ook op de laatste speeldag hebben we nog steeds meer punten dan de concurrentie. Dan mag je dat zeker verdiend noemen, ja.

Stelling 4: Ik had er na Excelsior-uit geen vertrouwen meer in.

Mijn vertrouwen in een goede afloop kreeg daar wel een enorme knauw. Ik was op de verjaardag van mijn neefje en kreeg daar de melding dat we 2-0 achter stonden. Ik dacht, zoals zo vaak: ja hoor, daar gaan we weer. Geluk bij een ongeluk was dat ik voor de wedstrijd tegen Excelsior geen kaart had, maar voor Heracles wel. Zo heb ik ze toch nog live kampioen zien worden.

Stelling 5: Ik heb lang gedacht dat een kampioenschap er nooit meer van zou komen.

De twijfel heeft wel toegeslagen, ja. Ook dit seizoen. Het zit toch ingebakken dat je zit te wachten tot het weer fout gaat, haha. Maar na iedere domper toonde Feyenoord veerkracht en de juiste mentaliteit.

Stelling 6: Dit is het perfecte moment voor Kuyt om te stoppen.

Na zo'n onvergetelijk wedstrijd als tegen Heracles zou ik als ik hem was stoppen als voetballer en binnen de club een nieuwe rol gaan vervullen. Of het zonder Kuyt ook was gelukt dit seizoen durf ik niet te zeggen. Hij is wel uitermate belangrijk geweest, zowel binnen als buiten het veld.

Stelling 7: Karim El Ahmadi is de beste speler van de Eredivisie.

Ja, El Ahmadi was dit seizoen de beste speler uit de Eredivisie. Geen twijfel over mogelijk.

Stelling 8: Feyenoord heeft niks te zoeken in de Champions League.

Ik verwacht niet dat we hem effe winnen, maar we hoeven voor niemand bang te zijn. Feyenoord kan van iedere ploeg winnen. In het huidige voetbal is geld allesbepalend. Als je de begrotingen van clubs in Europa vergelijkt, heb je een aardige afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Dan staat Feyenoord niet in de top, maar we zijn wel kampioen! Dus we spelen gewoon Champions League. Ja toch?

Stelling 9: Europa League-winst van Ajax zou een smet zijn op dit seizoen.

Ik hou me eerlijk gezegd weinig bezig met andere clubs. Ik hou van Feyenoord en de rest zoekt het maar lekker uit, haha. Wat de finale betreft: ik heb er geen enkel probleem mee als Manchester United die wedstrijd wint. Dat is goed voor het Engelse voetbal.

Stelling 10: Het wordt een drukke zomer voor Martin van Geel.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet enorm op de hoogte ben van de transfermarkt. Ik hoop in ieder geval dat Van Bronckhorst en Van Gastel samen blijven, dat is echt een gouden duo! Mocht Jorgensen vertrekken, dan zou Van Wolfswinkel een optie zijn. Verder vind ik dat teammanager Bas van Noortwijk zeker moet blijven. Bas is cult. En materiaalman Carlo de Leeuw ook. Gerard Meijer als ambassadeur. Dat zijn echte clubmensen, die moet je koesteren. Ik wil ook clubicoon Willem van Hanegem vaker in De Kuip zien. In welke rol maakt me niet uit, Willem is een held!