Welke doelman haalt Peter Bosz naar Ajax?

André Onana tekende recent een nieuw contract bij Ajax. De 21-jarige sluitpost is de komende jaren de eerste keuze in het doel van de Amsterdammers. Maar welke keeper gaat voor hem plaatsnemen op de bank? Het contract van Diederik Boer (36) loopt af en er is nog geen (ervaren) vervanger aangetrokken. Wat zijn de opties?

1. Robbin Ruiter (transfervrij)

Stond eerder al nadrukkelijk in de belangstelling van AZ en is al vijf seizoenen de eerste keuze bij FC Utrecht. De dertigjarige doelman van 1,96 meter lang straalt rust en vertrouwen uit naar zijn verdediging. Hem kun je komend seizoen gerust inzetten als het nodig is in de Champions League. Na de play-offs kan hij transfervrij vertrekken uit de Domstad. Niet voor niets lijkt hij daarom dan ook de ideale kandidaat om als routinier achter Onana te fungeren. Alleen de belangrijkste vraag: wil Ruiter op de bank zitten?



Gaat Ruiter oud-collega Jeroen Verhoeven achterna?

2. Willy Caballero (transfervrij)

Als Europa League-finalist heeft Ajax opeens een status waarvan ze misschien zelf zullen schrikken. Maar waarom zou een doelman als Caballero onhaalbaar zijn? De 35-jarige Argentijn heeft alles al meegemaakt, weet hoe het is om op de bank te zitten en kan Onana genoeg leren. De enige vraag is of de routinier genoeg salaris wil inleveren zodat Ajax hem kan betalen.



Groeide uit tot een cultheld bij Málaga, waardoor hij een transfer naar Manchester City verdiende.

3. Brad Jones (transfervrij)

Jones? Ja, Jones! De keeper is momenteel een van de succesfactoren bij Feyenoord in De Kuip, maar de Rotterdammers beschikken met Vermeer en Warner Hahn over talentvolle en uitstekende keepers. Het contract van Jones, die aangaf niet op de bank te willen zitten, loopt af. Bij Ajax zou Jones (34) slechts één concurrent hebben, in plaats van twee.



Jones was dit seizoen een baken van rust n het doel van Feyenoord.

4. Eloy Room (contract tot 2018)

Werkte eerder al samen met Peter Bosz bij Vitesse, de trainer verkoos hem destijds boven clubheld Piet Velthuizen, en zijn naam viel afgelopen zomer ook in Amsterdam toen Jasper Cillessen het avontuur bij Barça aanging. Met een aflopend contract in 2018 heeft ook Vitesse baat bij een transfer deze zomer. Voor Room betekent het eindelijk een transfer naar de top, al moet hij dan wel genoegen nemen met een plek op de bank.



Kreeg het vertrouwen onder de lat definitief van Bosz. Worden ze herenigd?

5. Erwin Mulder (transfervrij)

Bij Feyenoord werd hij uit het doel gespeeld door Kenneth Vermeer, in Heerenveen maakt hij een degelijke indruk. Heel af en toe heeft hij nog weleens een slippertje, maar Mulder (27) is uitgegroeid tot een zekere en stabiele Eredivisie-keeper. De enige vraag is of de doelman, nog altijd Feyenoorder, wel voor aartsrivaal Ajax wil spelen en of de fans in Amsterdam hem wel in een Ajax-shirt willen zien.





Mulder is zeer waarschijnlijk aan zijn laatste duels in Friesland.

6. Stan van Bladeren (eigen jeugd)

Het is een beetje tegen de gewoonte van de laatste jaren in (Boer, Verhoeven, Dennis Gentenaar, enzovoort) om geen ervaren goalie achter de hand te houden. Maar trainer Peter Bosz houdt wel van een risiscootje zoals inmiddels wel bekend is. Als Boer vertrekt en hij schuift Jong Ajax-doelman Van Bladeren door, dan heeft Bosz samen met Alblas en Onana drie jonge, maar ook talentvolle keepers in de A-selectie.



Eerder dit seizoen werd Van Bladeren ook bij de selectie gehaald toen Boer geblesseerd raakte.