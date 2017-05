De illustere carrière van de levende legende Dirk Kuyt

Dirk Kuyt stopt na zeventien jaar met het profvoetbal. Op 17 mei 2017. Met zeven prijzen. Een hattrick in zijn laatste, kampioenswedstrijd. Kippenvel. Feyenoord neemt afscheid van haar captain met een geweldige loopbaan, die begon in Utrecht en eindigde op de Coolsingel. In zeventien foto's.



Als broekie arriveert Kuyt in de Domstad. Eerst zou hij in het tweede spelen, maar dat duurde niet lang. "Door blessures in de voorbereiding kwam ik al op de tweede dag bij het eerste terecht. Sindsdien ben ik niet meer weggeweest", vertelde hij later.



In Utrecht torent hij al snel boven de rest uit. In vier seizoenen scoort hij meer dan vijftig doelpunten en verdient zo een transfer naar Feyenoord. Maar eerst speelt hij tegen zijn toekomstige werkgever nog de bekerfinale in 2003.



Met zijn toekomstige werkgever veegt Kuyt de vloer aan: 4-1. Maar dat is pas het begin.



Meteen na zijn debuut in het shirt van Feyenoord wacht ook zijn eerste interland onder bondscoach Marco van Basten. Na de 3-0 zege op Lichtenstein is de Katwijker de elf jaar daarna niet meer weg te denken uit Oranje. In totaal zouden er 104 interlands en vijf eindtoernooien volgen.



In Rotterdam-Zuid groeit Kuyt uit tot een fenomeen. Samen met Salomon Kalou vormt hij K2. In drie jaar tijd maakt hij meer dan zeventig goals en blijkt hij onhoudbaar. De Europese top lonkt.



Ook in Liverpool lopen ze met de harde werker Kuyt, voor wie achttien miljoen euro werd neergeteld, weg. Rechtsbuiten, nummer tien of als diepe spits: overal is de Nederlander functioneel.



Hij scoort in de Champions League-finale in 2007 de aansluitingstreffer: 2-1. Verder zal het niet komen. Overigens had het weinig gescheeld of Kuyt had de finale moeten missen. "Tijdens het karten kwam Peter Crouch met ruim vijftig kilomter per uur op me af rijden. Ik kon alleen maar springen. Gelukkig lukte dat en crashte hij tegen de boarding achter me. Mijn enkels waren anders aan gort geweest en dan had ik de finale moeten missen."



In het Oranje haalt hij in zijn eerste toernooien de finales niet. In 2006 volgt uitschakeling in het kaartenfestival tegen Portugal. In 2008 begint Oranje geweldig, maar ook dat wordt niet volgehouden.





Samen met zijn maatje Gio haalt de aanvaller de finale in 2010 in Zuid-Afrika wel. Het zilver wordt in Nederland gevierd als goud. Maar als de teen van Iker Casillas had Kuyt ook een prijs met Oranje gepakt...



In Liverpool pakt Kuyt wel de nodige prijzen. Bij zijn afscheid in 2012 eindigt Kuyt, die in het seizoen 2010/11 clubtopscorer werd, met een League Cup. De aanvaller scoort in de extra tijd én benut zijn strafschop tegen Cardiff City.



In Istanbul wordt Kuyt onthaald als held door ruim tienduizend fans. Als redder. Zelfs de dokters kunnen het tijdens de medische keuring niet laten Kuyt even om een krabbeltje te vragen.



En in Turkije gaat hij vrolijk door met waar hij in Liverpool mee geëindigd was: prijzen pakken. In drie jaar tijd pakt Kuyt even zo veel prijzen.



Alleen in Europa speelt Kuyt slechts een marginale rol. Met Fenerbahçe weet hij geen potten te breken.



Door het Nederlands elftal blijft Kuyt in beeld voor alle Nederlanders. Tijdens het WK 2014 blinkt de routinier uit als linksback, rechtsback, buitenspeler, spits. Louis van Gaal gebruikt Kuyt overal. Het mooiste moment voor de aanvaller zelf is de 1-2 zege op Mexico, waarin hij een sleutelrol vertolkt. Precies zeven jaar na de dood van zijn vader. Na het WK besluit Kuyt te stoppen als international van Oranje. "Ik voelde dat ik moest stoppen", vertelt hij later.



Stoppen met voetballen doet Kuyt echter niet. In tegendeel zelfs. Hij besluit na drie seizoen Turkije terug te keren naar De Kuip. Feyenoord. Misschien wel zijn beste keuze ooit. Als captain pakt hij in zijn eerste jaar meteen de KNVB Beker en spreekt uit een jaar later met de landstitel te willen staan.



En hij houdt woord: Kuyt schiet Feyenoord met drie treffers in de kampioenswedstrijd hoogstpersoonlijk naar het eerste landskampioenschap sinds 1999. "Het mooiste moment uit mijn loopbaan", verzekert hij.



Het voetbalsprookje van Dirk Kuyt, Katwijk, begon op het trainingskamp van FC Utrecht. In de luwte. Na één dag was hij onmisbaar en is dat de rest van zijn loopbaan geweest. En omdat hij dat wil blijven, zet Kuyt een punt achter zijn magnifieke loopbaan. Met een schaal. Op de Coolsingel. Kuyt is vanaf 17 mei 2017, na zeventien jaar profvoetbal en zeven prijzen, een levende legende.