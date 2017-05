Bizar slot in Frankrijk: zes (!) clubs gaan voor de titel

In Nederland is de strijd om het kampioenschap dankzij Dirk Kuyt dan eindelijk beslist. Elders in Europa zijn de kaarten nog alles behalve geschud. Zo wordt er in de Domino's Ligue 2, de Franse tweede divisie, gelachen om de 'spannende' titelrace tussen Ajax en Feyenoord.

Met nog één speelronde voor de boeg zijn er liefst zes clubs die op de valreep kampioen kunnen worden. Geen enkele ploeg wist genoeg te overtuigen om een gat te slaan met de concurrentie in het linkerrijtje. Strasbourg mag zich dan wel de koploper noemen, maar de ploeg wist nog niet de helft van de wedstrijden te winnen. Dat zou in de Eredivisie betekenen dat Vitesse zich nu kampioen van Nederland mag noemen.





Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten 1. Strasbourg 37 18 10 9 64 2. Amiens 37 18 9 10 63 3. Troyes 37 18 9 10 63 4. Lens 37 17 11 9 62 5. Brest 37 18 8 11 62 6. Nimes 37 16 13 8 61



Rotterdam

Bij RC Lens staat een speler onder contract met een verleden bij de Nederlands kampioen. Kermit Erasmus werd in 2008 door Feyenoord overgenomen van het Zuid-Afrikaanse SuperSport United. De aanvaller werd door zijn achternaam en kleine postuur direct een cultheld in De Kuip. Sportief gezien kon Erasmus zijn stempel niet drukken bij Feyenoord en ook een periode als huurling bij Excelsior bood onvoldoende perspectief voor een glansrijke carrière in Rotterdam. Dit seizoen stond hij elf maal binnen de lijnen bij Lens en trof daarin, jawel, nul keer doel.





Kermit Erasmus kwam zes keer uit voor Feyenoord



Macron

Ook de tweede plaats van Amiens is noemenswaardig. De Franse club promoveerde vorig jaar pas uit de Championnat National, het derde niveau in Frankrijk, en speelt dus pas één seizoen in de Ligue 2. Emmanuel Macron, onlangs benoemd als de nieuwe president van Frankrijk, werd namens de voorzitter van Amiens gepaaid om de titelkandidaat te ondersteunen.

En tout cas, on fait tout pour ! @EmmanuelMacron pic.twitter.com/iJgeD7FXMu — Amiens SC (@AmiensSC) 15 mei 2017

Programma

Vrijdagavond valt dan eindelijk de beslissing van een bizar seizoen. RC Strasbourg zal, voor zover dat mogelijk is in de Ligue 2, de favoriet zijn voor het kampioenschap. De ploeg van voormalig Frans international Thierry Laurey staat één punt voor op de concurrentie en heeft als enige club alles in eigen hand. Een thuiswedstrijd tegen Bourg en Bresse moet de kampioenswedstrijd worden voor Racing.



Op papier heeft Nimes Olympique de minste kans om er met de titel vandoor te gaan. De club staat op een zesde plaats met drie punten achterstand op Strasbourg. Nimes zal echter moed putten uit het feit dat komende vrijdag hekkensluiter Laval de tegenstander is. Alle ploegen uit de top vijf moeten punten laten liggen wil Nimes nog kans maken op de titel, maar in deze knotsgekke competitie is werkelijk alles nog mogelijk.



Strasbourg - Bourg en Bresse (14)

Reims (7) - Amiens

Sochaux (11) - Troyes

Lens - Niort (10)

Brest - Ajaccio (9)

Laval (20) - Nimes