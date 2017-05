Juve heeft met Coppa Italia eerste prijs binnen (samenvatting)

Wie gaat Juventus stoppen op weg naar de Serie A, de Coppa Italia en de Champions League? Dat was de vraag die men stelde aan het begin van het seizoen. Tot dusver is het antwoord simpel: niemand. Vandaag zette Juve een grote stap richting het winnen van alle mogelijke prijzen dit seizoen. Ook SS Lazio, de ploeg die verrassend vierde staat in de Serie A, kon het ijzersterke Juventus niet stoppen.



Verdedigers

Juventus staat al jaren bekend als een absolute vechtmachine met veel kwaliteit in de verdediging. Vandaag wist de achterhoede niet alleen de nul te houden, maar zorgde het ook voor alle doelpunten. Alex Sandro was twee keer aangever, terwijl zijn collega's in de verdediging Dani Alves en Leonardo Bonucci binnen een half uur trefzeker waren. De 2-0 van Bonucci was de genadeklap voor Lazio. Stefan de Vrij, verdediger bij Lazio, stond aan de aftrap en werd twintig minuten voor het einde gewisseld. Het mocht niet meer baten voor de club uit Rome.





Dani Alves is dit seizoen herboren bij Juventus



Treble

De succesformatie van Allegri is nog steeds in de race om de treble te pakken. Dit weekend kan Allegri de landstitel naar Turijn halen na een mislukte poging vorige week. In een direct duel met AS Roma verloor Juventus met 3-1. De Oude Dame heeft echter nog vier punten voorsprong op de Romeinen. Twee weken later staat dé wedstrijd van het seizoen op het programma. Met gunfactor Gianluigi Buffon onder de lat neemt Juventus het op 3 juni op tegen Real Madrid.



De samenvatting van de wedstrijd:



