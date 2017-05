Dit waren de smaakmakers bij Frans kampioen AS Monaco

DANIJEL SUBASIC - keeper

32 jaar

36 competitieduels - 28 tegengoals







Kroatische rots in de branding. Behoort met zijn 32 jaar tot de oudjes van de selectie. Alleen Andrea Raggi en tweede keeper Morgen de Sanctis zijn ouder. Danijel Subasic speelde tot 2012 in geboorteland Kroatië bij Zadar en Hajduk Split. Maakte in de afgelopen vijf jaar de opmars van AS Monaco en was als goalie een belangrijke schakel bij de Monegasken. Miste dit seizoen een competitieduel. In 36 wedstrijden kreeg hij 28 tegengoals. In total kreeg Monaco er 29 in 37 competitiewedstrijden, alleen nummer twee PSG kreeg nog minder tegendoelpunten (26).



KAMIL GLIK - centrale verdediger

29 jaar

36 competitieduels - 6 goals - 2 assists







Een Pools eenmans destructiebedrijf. Kamil Glik speelde jarenlang in Italië, bij Palermo, Bari en Torino, en leerde daar de kunst van het verdedigen. Kwam vorig jaar zomer over vanuit Turijn en maakt sindsdien spitsen in de Ligue 1 het leven zuur. Hij zoekt vaak de grens op van het toelaatbare en gaat soms er overheen. Vraag maar aan Gonzalo Higuaín. Toch miste hij maar een duel door een schorsing. Pakte zes keer geel. Was ook voorin van waarde met zes goals.



BENJAMIN MENDY - linkervleugelverdediger

22 jaar

26 competitieduels - 5 assists







Een moderne vleugelverdediger. AS Monaco betaalde vorig jaar zomer voor Benjamin Mendy dertien miljoen euro aan Olympique Marseille. Een fors bedrag, maar de Monegasken hebben er geen spijt van. De exponent van de talentenfabriek van Le Havre heeft snelheid, techniek en kracht. Mendy gaf dit seizoen vijf assists in de Ligue 1. Inmiddels ook een bekend gezicht bij Les Bleus. Staat hoog op de hotlist van onder meer Arsenal en manager Arsène Wenger.



FABINHO - defensieve middenvelder

23 jaar

36 competitieduels - 8 goals - 3 assists







Van origine is de Braziliaan rechtsback, maar bij AS Monaco is hij omgeturnd tot defensieve middenvelder. En met succes. Vanaf het middenveld komt Fabinho vaak, ook in zijn rol als controleur, in het vijandige strafschopgebied. En niet alleen om strafschoppen te nemen. Is bezig aan zijn 'tweede termijn' in Monaco. Werd in 2013 gehuurd van Rio Ave uit Portugal en in 2015 voor zes miljoen euro definitief overgenomen. Speelde ook ooit voor Real Madrid B.



TIEMOUE BAKAYOKO - centrale middenvelder

22 jaar

31 competitieduels - 2 goals - 1 assist







Krachtpatser op het middenveld. Geboren in Parijs en via de jeugdopleiding en het eerste elftal van Stade Rennes in 2014 naar AS Monaco gekomen. Tiemoue Bakayoko wordt al vergeleken met Patrick Vieira en Yaya Touré. De vergelijking met Touré is logisch. Ook de Afrikaanse ster van Manchester City speelde in Monte Carlo en Bakayoko heeft ook Ivoriaans bloed in zich. De voetbalvond van Ivoorkust hoeft alleen niet te rekenen op de gewilde middenvelder. Hij koos voor Frankrijk en heeft zijn debuut gemaakt. Chelsea en Manchester City azen op Bakayoko.



THOMAS LEMAR - linksbuiten

21 jaar

33 competitieduels - 9 goals - 10 assists







Behendige dribbelaar op de linkerflank. Net als een aantal teamgenoten ook al gedebuteerd voor de Franse nationale ploeg. Kwam in de zomer van 2015 over van Caen en ontwikkelde zich razendsnel tot een geliefde speler in Stade Louis II. Dit seizoen goud waard met negen goals en tien assists.



BERNARDO SILVA - rechtsbuiten

22 jaar

36 competitieduels - 6 goals - 11 assists







Portugese technicus in Monte Carlo. Doorliep de jeugdopleiding bij Benfica, maar wist in Estadio da Luz nooit echt naam te maken. Ging op huurbasis naar AS Monaco en werd in januari 2015 definitief overgenomen. Ontbrak in de selectie bij Portugal op EURO 2016, maar speelde al elf interlands voor de regerend Europees kampioen. Staat inmiddels op de verlanglijst bij Real Madrid, Bayern München en Manchester United.



KYLIAN MBAPPE - centrumspits

18 jaar

28 competitieduels - 15 goals - 11 assists







De grootste groeibriljant van AS Monaco. Wordt de nieuwe Thierry Henry genoemd. Door velen bewierookt, onder wie Arsène Wenger en bondscoach Didier Deschamps. Pas achttien jaar en verbreekt dit seizoen record na record met zijn doelpunten. Met zijn snelheid, techniek en doelgerichtheid een plaag voor de defensies in de Ligue 1. Het kan niet lang duren totdat een Europese topclub Kylian Mbappé voor een enorme transfersom weghaalt uit Monte Carlo.



RADAMEL FALCAO - centrumspits

31 jaar

29 competitieduels - 21 goals - 5 assists







El Tigre laat zijn tanden weer zien. Kwijnde weg in de Premier League (op de bank) bij Chelsea en Manchester United, maar beleeft nu bij AS Monaco zijn tweede jeugd. Radamel Falcao laat als aanvoerder van de Franse kampioen zien dat hij absoluut niet afgeschreven moet worden, ondanks zijn blessuregevoelige laatste jaren. Speelde een prominente rol als eindstation in de doelpuntenmachine van de ploeg van Jardim. Mocht als captain de titel in ontvangst nemen.



VALERE GERMAIN - centrumspits

27 jaar

35 competitieduels - 10 goals - 4 assists







Niet de bekendste naam bij AS Monaco, maar heel belangrijk voor AS Monaco. Ook door zijn goals: tien in de Ligue 1. Valère Germain miste slechts twee competitieduels. Niet altijd zeker van een basisplaats, maar als hij niet start valt de spits altijd wel in. Is ook viceaanvoerder van de Monegasken. Speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor OGC Nice, de nummer drie in de Ligue 1. Een ideale stand-in voor Mbappé en Falcao wanneer zij een mindere dag hebben.