Hoe Gluscevic van Kuyt leerde en hem naar Liverpool hielp

“ Dirk zei: 'Igor, al moet ik naar Liverpool zwemmen en lopen, ik wil daar naartoe'.”

Ze maakten samen meer dan honderd doelpunten in hun jaren bij FC Utrecht, rekent Gluscevic even uit zijn hoofd uit. Hij zit in de auto en rijdt in Italië als we hem bellen. Daar is de oud-spits voor zijn werk als football agent. Gluscevic stopte in 2008 als profvoetballer en begeleidt nu zo'n dertig jonge voetballers. Voor zijn werk reist de oud-spits van onder meer FC Utrecht en Vitesse veel. Luka Dordevic van Zenit Sint-Petersburg is met 22 jaar de jongste speler in zijn bestand.



Voorbeeld

Bij alle spelers die Gluscevic begeleidt gebruikt hij zijn oud-teamgenoot Dirk Kuyt als voorbeeld van iemand die alles uit zijn carrière heeft gehaald. Door heel hard te werken en als professioneel te leven, vertelt Gluscevic, nog altijd Nederlands sprekend. "Ik kan me goed herinneren dat ik in de zomer van 2000 bij FC Utrecht kwam. Ik was al een keer topscorer geworden in Spanje, met Extremadura in de Segunda Division, en speelde bij Sevilla en Aris Saloniki in Griekenland. Ik had al heel wat meegemaakt, dacht wel zeker te zijn van mijn basisplaats. Maar ik moest echt aan bak, want Dirk liep er rond, haha. Een wake-up call voor mij", zegt Gluscevic tegen ELF Voetbal.



Gluscevic was onder de indruk van de werklust en het enthousiasme van Kuyt. "Toen ik Dirk bezig zag besefte ik direct: ik kan niet hier niet relaxed trainen of een beetje luieren. Anders zou ik op de bank komen. Wat dat betreft heb ik van Dirk geleerd, ook al was hij pas een jaar of achttien en ik al 26. Je bent nooit te oud om te leren, wat je ook hebt meegemaakt. Door de instelling die Dirk toen al had wist ik dat hij een hele mooie carrière zou krijgen. Want voetballen kon hij ook."







La Máquina

Trainer Frans Adelaar besloot al snel Gluscevic en Kuyt aan elkaar te koppelen, als spitsenduo. "We groeiden uit tot een heel sterk koppel. We vulden elkaar aan. We waren super productief. Dirk stak er fysiek altijd bovenuit. Ook op de tests. Hij bleef maar rennen, niet normaal. Ik weet ook nog dat Rafael Benitez Dirk later bij Liverpool La Máquina noemde, de machine. Rafael had nog nooit iemand gezien met zo'n loopvermogen. En Dirk was van nature heel sterk. Ik begreep dat zijn vader visser was en dat Dirk hielp met de handel. Daarvoor moet je ook krachtig zijn."



Het was in 2003 dat Gluscevic zijn goede vriend Benitez voor het eerst belde over Kuyt. Gluscevic kende de Spaanse trainer uit zijn tijd bij Sevilla. Op dat moment was Benitez trainer bij Valencia. "Ik heb Rafael toen verteld over Dirk, dat hij echt een goede speler was. Rafael vond hem heel interessant, maar net iets te jong voor Valencia. Niet veel later ging Dirk voor een miljoen euro naar Feyenoord. Toen hij het daar heel goed deed zocht Rafael in 2006 weer contact met mij. Ik heb toen tegen Rafael gezegd dat ik Dirk zou vragen hoe hij over een transfer naar Liverpool dacht. Dirk zei: 'Igor, al moet ik naar Liverpool zwemmen en lopen, ik wil daar naartoe', haha."



Scout

Gluscevic zat toen in de nadagen van zijn carrière, die hij doorbracht bij Vitesse, Heracles Almelo en in China bij SD Luneng. Toen hij stopte vroeg Benitez of hij scout voor Liverpool wilde worden. "Dat was een hele eer voor mij, om voor zo'n mooie club te werken. Ze hoopten waarschijnlijk dat ik nog een Dirk Kuyt kende, haha. Dat Dirk het zo goed heeft gedaan bij Liverpool was voor mij ook mooi. Maar mijn rol in zijn transfer wil ik niet te groot maken. Ik heb gewoon twee vrienden van mij, Rafael en Dirk, met elkaar in contact gebracht. Dirk heeft het verder echt zelf verdiend."







Ze kwamen elkaar nog geregeld tegen in Liverpool. "Als scout had ik regelmatig meetings bij de club en dan zag ik Dirk soms. Dan spraken we elkaar even. Het was altijd leuk om hem weer even te zien. Dan haalden we herinneringen op. Zoals aan de bekerfinale tegen Feyenoord in 2003. We scoorden allebei. Een jaar eerder was Dirk nog geschorst voor de bekerfinale tegen Ajax. Door die buitenspelgoal van Wamberto verloren we. We hadden een supertijd, samen in Utrecht. Ik kwam Dirk vorig jaar nog tegen in De Kuip, rond de bekerfinale. Ik zou de prijs aan FC Utrecht uitreiken als ze de finale zouden winnen. Maar helaas gunde Dirk mij dat moment niet, haha."



In training

Gluscevic stuurde Kuyt woensdagmiddag direct een appje, toen bekend werd dat hij afscheid nam als profvoetballer. "Ik heb Dirk gefeliciteerd met zijn fantastische carrière. Zijn afscheidswedstrijd was een sprookje. Een hattrick en dan ook nog kampioen worden. Fysiek gezien had hij vast nog even door kunnen gaan, maar ik denk dat hij een goed besluit heeft genomen. Na zo'n laatste wedstrijd. Ik vind het mooi dat Dirk aan Feyenoord verbonden blijft en met zijn capaciteiten als mens en met zijn netwerk kan hij nog veel voor de club betekenen. Hij is een winnaar, leider en voorbeeld voor velen. Dirk kijkt altijd vooruit en is positief. Ik ben heel trots dat ik samen met hem heb gespeeld en mooie momenten heb beleefd. Ik weet eigenlijk niet of er nog een laatste afscheidswedstrijd komt, zo ja, en ik word uitgenodigd, dan moet ik wel even een paar keer goed trainen hoor. Ik heb niet zo'n lichaam als Dirk, haha."