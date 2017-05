Hoe verging het Real Madrid in het verleden in La Rosaleda?

Door met 1-4 te winnen bij Celta de Vigo kwam Real Madrid woensdagavond op het randje van de landstitel. Op bezoek bij Málaga volstaat zondag een puntje voor het kampioenschap. Aan de Spaanse zuidkust wacht een middenmoter met niets bijzonders om voor te spelen. Toch moet de formatie van Zinédine Zidane niet denken dat het al binnen is: zes weken geleden ging FC Barcelona namelijk nog in La Rosaleda de boot in. ELF duikt in het verleden tussen de beide clubs bij thuiswedstrijden van Málaga en komt achter allerlei scenario's.

Málaga 1-1 Real Madrid(21-02-2016)

Hoewel een herhaling van deze uitslag aanstaande zondag voor lachende gezichten bij de Koninklijke zal zorgen, zal er in de hoofdstad weinig vrolijk worden teruggedacht aan het laatste onderlinge treffen in de strandstad. Cristiano Ronaldo bracht de ploeg na ruim een halfuur koppend aan de leiding, maar enkele minuten later faalde de Portugees vanaf elf meter. Na rust knokte de thuisploeg zich warempel terug in de partij en kwam langszij door Raúl Albentosa, een huurling van Derby County. De puntendeling betekende de facto het einde van de titelkansen van de ploeg van Zidane.

Málaga 3-2 Real Madrid(22-12-2012)

Real kan dit weekend dus kampioen worden, maar dit was de laatste keer dat de ploeg als titelhouder afzakte naar het zuiden. Manuel Pellegrini, die op weinig chique wijze de deur werd gewezen in het Bérnabeu, haalde die dag zijn gram. Isco speelde toen nog in het blauw en zette zijn ploeg op voorsprong, waarna twee treffers van good old Roque Santa Cruz, die nota bene op de bank begon, de punten in veilige haven brachten. Málaga zou de kwartfinale van de Champions League halen, maar daarmee was het wel uit met de pret: de UEFA stond ze niet toe om opnieuw op Europees avontuur te gaan omdat de financiën nergens op leken.

Málaga 0-4 Real Madrid(22-10-2011)

Dit is hoe Real het zal willen. Joris Mathijsen, Martin Demichelis c.s. zullen hun best hebben gedaan, maar helpen deed het niet. Gonzalo Higuaín zette de ploeg van José Mourinho op voorsprong en een loepzuivere hattrick van Ronaldo leverde al voor de rust de eindstand van 0-4 op. Over het halen van een puntje hoefde de ploeg toen in elk geval niet te zweten, de situatie voor Málaga was dusdanig hopeloos dat er zelfs niet werd overgegaan tot het laten invallen van Ruud van Nistelrooy. Real werd met 100 punten kampioen, maar Málaga haalde wel de Champions League.

Málaga 1-1 Real Madrid(16-05-2010)

Zeven jaar geleden speelde Real Madrid op hetzelfde veld ook een wedstrijd waarin de ploeg kampioen kon worden, al had de ploeg destijds het lot niet in eigen hand. Málaga, met voormalig Feyenoorder Patrick Mtiliga en oud-Ajacied Albert Luque in de gelederen, vocht om lijfsbehoud en haalde dat ook. Al snel kwam de ploeg op voorsprong, waarna Real Madrid door Rafael van der Vaart gelijkmaakte. Málaga speelde zich met dat punt veilig, terwijl de Madrilenen door de ruime overwinning van FC Barcelona toch al het laatste sprankje titelhoop in rook hadden zien omgaan.

Málaga 2-2 Real Madrid(04-06-1989)

Gedurende de jaren '90 speelde Málaga maar zelden op het hoogste niveau, maar in 1989 redde de ploeg het vege lijf nog, mede door in de slotfase van het seizoen de kampioensploeg van Leo Beenhakker een punt te ontfutselen. Ondanks twee treffers van Hugo Sánchez werd het 2-2. Dat opende titelkansen voor Barcelona, maar door Catalaans geknoei wist Don Leo het kampioenschap relatief eenvoudig op te halen. Málaga zou een jaar later degraderen en pas in 1999 weer boven komen drijven.