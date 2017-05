Het seizoen van... wispelturig AZ

Op rapport! Het seizoen van…. AZ (6e)

Wie zijn Toto dit seizoen moest invullen kon dat beter niet op AZ doen. De ploeg van John van den Brom was onvoorspelbaarder dan het weer in Nederland. De ene week werd een prachtig resultaat behaald, een week later kon er dan weer op sullige wijze punten worden verspeeld aan laagvlieger in de Eredivisie. De vierde plaats was daarom te hoog gegrepen voor de Alkmaarders. In de Europa League klonk hetzelfde liedje: ook daar werden hoogte- en dieptepunten in rap tempo met elkaar afgewisseld.

In Europa had AZ aan een Houdini-act light genoeg om de volgende ronde te behalen. In de huidige play-offs geldt hetzelfde: na de verloren bekerfinale is dat de enige prijs die AZ nog kan pakken. En hoewel de formatie van Van den Brom de laatste weken juist in een matige vorm leek, was daar opeens weer een hoogtepunt: FC Groningen werd in eigen huis met liefst 1-4 verslagen. Volgt er alsnog een Europa League-ticket?



De volgende ronde van de Europa League; de KNVB Beker-finale, de laatste ronde van de play-offs: de resultaten van Van den Brom zijn prima, alleen iets tastbaars ontbreekt nog.

Top: Alireza Jahanbakhsh

Als het moeilijk wordt dan kan AZ altijd rekenen op Jahanbakhsh. De buitenspeler van de Alkmaarders is extreem balvaardig, gevaarlijk én effectief. De Iraniër was een vaste waarde in het elftal van Van den Brom en groeide gedurende het seizoen tot uitblinker. Ook in de play-offs tegenn FC Groningen vertolkte de aanvaller wederom een sleutelrol. De voormalig NEC'er kende al met al een topjaar.

Flop: Tim Krul

Aan bijna de enige goede redding van Krul in dienst van AZ zullen alle sc Cambuur-supporters hele slechte herinneringen hebben. De ervaren goalie ranselde de penalty van Martijn Barto op knappe wijze uit het doel, waardoor de Alkmaarders zich plaatsten voor de KNVB Beker. Maar voor- en na dat moment maakte Krul een dusdanig onzekere indruk dat de gepasseerde Sergio Rochet het niet veel minder had gedaan.



Is Jahanbakhsh nog te behouden in Alkmaar?

Verrassing: Derrick Luckassen

De jaren hiervoor zat Luckassen altijd een beetje tussen wal en schip: was hij net wel of net niet een basisspeler. De multifunctionele speler is dit seizoen echter de verrassing bij AZ: hij speelde de meeste minuten van iedereen en kan in de return tegen FC Groningen aan de vijftigste (!) wedstrijd van het huidige seizoen beginnen.

Doorgebroken talent: Jonas Svensson

Svensson (24) is weliswaar niet meer de allerjongste, maar de in januari overgekomen back maakte wel zo'n stormachtige doorbraak door dat hij inmiddels de voorkeur krijgt boven Mattias Johansson, die deze zomer vertrekt uit Alkmaar. Svensson kreeg onterecht rood in de laatste competitiewedstrijd, die kaart werd dan ook geseponeerd. Met twee assists tegen Groningen liet Svensson zien waarom het zo belangrijk was dat hij speelde.



Luckassen en Svensson kennen beiden een mooie ontwikkeling voor AZ.

Topscorers:

1. Alireza Jahanbakhsh 10 goals

2. Wout Weghorst 9 goals

3. Robert Mühren 6 goals

Assists:

1. Alireza Jahanbakhsh 8 assists

2. Iliass Bel Hassani / Joris van Overeem 6 assists

3. Dabney Dos Santos 5 assists

Grootste zege: AZ 5-1 Heracles Almelo, AZ 4-0 ADO Den Haag

Grootste nederlaag: AZ 0-4 Feyenoord