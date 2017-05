ELF bijzondere namen voor stadions

Voetbalstadions hebben tegenwoordig alle soorten namen. Waar vroeger vooral vernoemingen naar wijken of andere aspecten uit de clubhistorie als inspiratiebron dienden, zijn stadionnamen tegenwoordig vaak een inkomstenbron. Sponsoring van hele gewone bedrijven zoals Philips, Grolsch of AFAS zijn schering en inslag. Het bericht dat ADO Den Haag vanaf volgend seizoen niet meer in het Kyocera Stadion maar in het Cars Jeans Stadion voetbalt deed dan ook amper een wenkbrauw fronsen. Toch zijn er ook namen die wat minder gebruikelijk overkomen. We zetten er elf op een rijtje.

Tony Macaroni Arena

Livingston FC, dit seizoen gepromoveerd naar de Schotse tweede afdeling, heeft een flinke geschiedenis als het gaat om namen voor stadions, maar de huidige naam Tony Macaroni Arena, naar een restaurantketen, spant wel de kroon. Supporters hebben het zelf liever over Almondvale, de originele naam.

KitKat Crescent

Wat doe je als je club in geldnood zit? Juist, je vraagt een Zwitsers levensmiddelenconcern of ze willen sponsoren. Nestlé zag de humor ervan in en doopte Bootham Crescent van York City om in KitKat Crescent. Voor het sommetje van 100.000 pond mocht de thuisbasis van The Minstermen vijf jaar lang zo heten. In 2010 kreeg het stadion zijn oude naam terug.

Pittodrie

Thuisbasis van Aberdeen, een Schotse subtopper die zijn hoogtijdagen in de jaren '80 onder Alex Ferguson vierde, toen het stadion ook al Pittodrie heette. Weinig mensen zien iets aparts in die naam, maar in het lokale dialect betekent 'pittodrie' niet meer dan een stronthoop. Geen wonder dat de Schotten verhuisplannen hebben…

Hunky Dorys Park

Ieren zouden geen Ieren zijn als ze niet een stadion met een maffe naam hadden. De thuisbasis van Drogheada United heette een tijdje Hunky Dorys Park. Die naam is helaas niet ontleed aan het album van wijlen David Bowie, maar aan een chipsmerk dat onlosmakelijk verbonden is met het middageten én het kroegleven op het groene eiland.

Arnold Schwarzenegger Stadion

Zo heette de thuisbasis van Sturm Graz uit Oostenrijk een tijdje. In 2005 kwam de Oostenrijks-Amerikaanse gouverneur van Californië in opspraak door zijn weigering om een terdoodveroordeling nog eens nader te onderzoeken. The Terminator, beu van alle ophef, besloot zelf dat zijn naam niet meer gebruikt mocht worden.

Cherry Red Records Stadium

De ontstaansgeschiedenis van AFC Wimbledon is bekend: de originele club Wimbledon verhuisde naar Milton Keynes, het Almere van Engeland, en noemde zich voortaan MK Dons. Wimbledon-fans pikten dat niet en stichtten hun eigen club, AFC Wimbledon. Om uitgerekend zulke rebellen dan te gaan proberen op te leggen om het prachtige Kingsmeadow voortaan Cherry Red Records Stadium te noemen.. sja, succes ermee.

Playmobil-Stadion

Sommige bedrijven zijn perfect geschikt voor subtiele sponsoring. Zo zullen maar weinig mensen weten dat het Liberty Stadium van Swansea City een gekochte naam is. Naar dat soort namen zijn ze bij Greuter Fürth, uit de 2. Bundesliga, nadrukkelijk niet op zoek. Hun thuishaven heette al eens Playmobil-Stadion(de grappen over de constructie mag u zelf bedenken), maar dat was nog niet gek genoeg. Tegenwoordig heet het de Trolli-Arena. Nu moet gezegd, dat bekt een stuk lekker dan de oude naam: Sportplatz am Ronhofer Weg gegenüber dem Zentral-Friedhof. Nee, dat was geen grapje. Het heette echt zo.

Népstadion

Oke, deze is wat flauw. Maar de Engelsen lachen zich ook al jaren te pletter om het Wankdorfstadion, dus wij mogen ook wat. Het stadion, dat als nationale thuishaven van Hongarije dient, is intussen vernoemd naar Ferenc Puskás en wordt momenteel verbouwd om tijdens het EK 2020 als een van de stadions te kunnen dienen.

Mitshubishi Forklift Stadion

Nieuwkomers in het profvoetbal zijn we wel gewend, maar AGOVV en Achilles '29 hadden met Berg & Bos en De Heikant hele beschaafde namen. Bij Almere City, nou ja, toen heette het nog FC Omniworld, ging het even anders. Betaald voetbal in Flevoland werd in 2005 afgetrapt in het Mitshubishi Forklift Stadion. Hoewel het niet meer zo heet, heeft de aanpak wel vruchten afgeworpen: Achilles en AGOVV spelen geen profvoetbal meer, terwijl Almere voorzichtig aan Eredivisievoetbal denkt.

Bargain Booze Stadium

De thuishaven van Witton Albion F.C. is het toneel voor voetbal op het zevende Engelse niveau. Daar wordt natuurlijk niemand vrolijk van. Engelsen die niet vrolijk zijn hebben, net als Engelsen die wél vrolijk zijn, de neiging om naar drank te grijpen. Dus dan vernoem je je stadion naar Bargain Booze, een keten die precies doet waar het voor staat.

Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor

Laten we afsluiten met een hartverwarmende naam. SV Darmstadt, dit seizoen gedegradeerd uit de Bundesliga, speelt normaal in het Merck-Stadion an Böllenfalltor. Sponsor Merck stemde er na het overlijden van Darmstadt-fan Jonathan Heimes mee in om het stadion voor een seizoen naar Heimes, die op 26-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor, te vernoemen. Zo kan het ook!