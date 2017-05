Vijf spelers die cruciaal zijn voor de kampioensploeg van Anderlecht

Anderlecht veroverde donderdag op bezoek bij Charleroi het 34 e kampioenschap in het bestaan. De Brusselse formatie van René Weiler toonde zich wisselvallig, maar bij vlagen spectaculair en daarom ook ruim de beste van België. Ook in Europa kende de ploeg een meer dan behoorlijke campagne. ELF brengt de vijf spelers die een leidende rol speelden bij het kampioenschap van paars-wit. Een van hen is zelfs al verkocht.

Youri Tielemans

Misschien wel de meest ervaren twintigjarige voetballer die er rondloopt. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al jaren een vaste waarde op het middenveld van Les Mauves. De centrale middenvelder zet met zijn technische bagage de lijnen uit bij Anderlecht en begon dit seizoen ook een enorm rendement te ontwikkelen. Zijn ontwikkeling maakte hem tot een geliefd transfertarget en AS Monaco heeft beet. De nieuwbakken kampioen van Frankrijk besloot 25 miljoen euro voor zijn diensten neer te tellen: het hoogste bedrag dat ooit betaald is voor een speler uit de Belgische Jupiler Pro League. Wij voorspellen dat ze in het prinsdom veel plezier zullen hebben van hun nieuwe man.

Leander Dendoncker

Ontwikkelde zich in de schaduw van Tielemans, maar heeft dit seizoen echt enorme stappen gemaakt. De West-Vlaming beschikt over een enorme dynamiek en de daarbij benodigde technische vaardigheden om ook op het Europese podium overeind te blijven. Bovendien kan hij indien nodig ook als verdediger uit de voeten. Dendoncker miste zowel in de Belgische competitie als in Europa nog geen enkele minuut. In het Astridpark hopen de beleidsbepalers dat ze hun dynamo nog één jaar kunnen houden, maar langer dan dat lijkt er echt niet in te zitten. De Engelse competitie is hem met zijn uithoudingsvermogen, veelzijdigheid en prima functionele techniek op het lijf geschreven.

Lukasz Teodorczyk

Vooruit, op zijn gedrag is nog wel het een en ander aan te merken. Waar Marko Pantelic bij Ajax beroemd werd om de duim, is de Poolse afmaker recent vervlochten aan het raken met een andere vinger. Bovendien scoorde de spits in Play-Off I tot de gelijkmaker in Charleroi nog niet. In de reguliere competitie maakte hij dan wel weer twintig goals en in Europa was het ook vijf keer raak. Wat voor hem spreekt is dat zijn productie netjes verdeeld was: zijn twintigtal was verspreid over achttien wedstrijden. Anderlecht besloot dan ook om hem definitief in te lijsten, nadat hij van Shakhtar Donetsk werd gehuurd. Als hij weer met zijn voeten in plaats van met zijn vingers gaat spreken, zal het een prima deal blijken.

Bram Nuytinck

Wellicht is het ietwat chauvinistisch om de voormalig NEC'er hier te kiezen ten koste van zijn ploegmaats, maar de stopper wordt omdat hij in België speelt regelmatig onderbelicht. Bovendien was Nuytinck ook een vaste basisklant in deze kampioensploeg. Was ook over de grens een speler die wellicht niet zozeer in het oog sprong, maar waar wel op vertrouwd kon worden wanneer nodig. Wat een geluk dat het Nederlands elftal momenteel overloopt van de betrouwbare verdedigers met internationale ervaring.

Sofiane Hanni

De loopbaan van Hanni is een aparte. Hij mislukte in Frankrijk, kwam bovendrijven in Turkije en verdiende zo een transfer naar KV Mechelen. Bij de roodgelen werd hij als aanvallende middenvelder topscorer en maakte hij indruk, zoveel zelfs dat Anderlecht hem inlijfde als opvolger van Dennis Praet. Hoewel hij ook in Brussel een hoog rendement haalt in zijn debuutseizoen, zaait zijn soms wat laconieke spel verdeeldheid onder de aanhang. Met Tielemans al vertrokken zal hij volgend seizoen zijn hoge rendement ook aan meer verantwoordelijkheid moeten zien te koppelen.