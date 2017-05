Braber houdt hoop: "Waarom kan Helmond Sport daar niet winnen?"

Dat het resultaat slecht is, ontkent Braber niet. Maar van opgeven wil hij nog niks weten. “Het is zeker niet voorbij. De uitslag is niet positief, maar een overwinning in Kerkrade is genoeg”, zegt de aanvallende middenvelder in gesprek met ELF Voetbal. “Waarom zouden wij daar niet kunnen winnen? We hebben in het eerste half uur laten zien dat we ze bij de strot kunnen grijpen, die fase moet langer duren in de uitwedstrijd. Als we dat vol kunnen houden, zie ik zeker nog perspectief.”



Ondanks het feit dat Roda JC een groot gedeelte van de tweede helft met tien man speelde, kon Helmond Sport geen gelijkmaker forceren. “We waren te slecht aan de bal. De bal had sneller rond moeten gaan en we hadden onze buitenspelers meer moeten zoeken. Zij hebben acties en kunnen tot voorzetten komen. Als dat lukt, hebben wij met Ten Den, Thomassen, Edwards en ik genoeg kopkracht voor de goal”, analyseert Braber. “We gingen echter niet voor de voorzet, maar pompte vaak de bal blind naar voren. Dat is makkelijk te verdedigen; ik vind het ook fijn als ploegen dat tegen mij doen.”



Vol op de aanval was geen optie voor de Helmondse formatie. ”Na de rode kaart hinkten we op twee gedachtes. Gaan we op een rustige manier op zoek naar een goal of gaan we naar voren?”, aldus Braber. “Je moet echter rekening houden met het feit dat er een tweede wedstrijd is. Je kan wel alles overboord gooien, maar als zij maar één uitgoal hebben, is dat risico te groot. Normaal scoren wij altijd wel een goal. Nou, een doelpunt bij Roda en je zit weer in de wedstrijd. Daar gaan we voor.”



De return staat komende zondag op het programma.