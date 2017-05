Anastasiou en Ajagun focussen zich volledig op Roda JC

Afgelopen maandag zette Anastasiou vier spelers (Mitchell Paulissen, Simeon Raykov, Simon Church en Thanasis Papazoglou) om diverse redenen uit de selectie. Een ingrijpende beslissing, weet de coach. “Het gaat in de play-offs niet alleen om voetballende of fysieke kwaliteiten, de situatie eist meer. Het begint bij het mentale; zeker na de wedstrijd van afgelopen weekend”, doelt de trainer op de 3-0 nederlaag tegen Vitesse tegenover ELF Voetbal. “De spelers moeten klaar zijn voor dit soort wedstrijden. De weggestuurde jongens hadden veel plezier op de training, maar hebben weinig gebracht naar het team toe.”



Met een uitgedunde selectie zette Roda in Helmond een eerste stap naar handhaving. De Limburgers boekten een 0-1 overwinning. “De tegenstander speelde opportunistisch op de lange bal. Dat was voor ons niet makkelijk, maar de jongens hebben het goed gedaan. Na de rode kaart van Adil Auassar kwamen we in de problemen, maar we hebben het overleefd. Zondag moeten we het af maken.”



Hoe staat het eigenlijk met Anastasiou zelf? Zit de coach met zijn gedachtes al bij zijn volgende werkgever? Uiteraard zegt hij van niet. “Ik ben prof genoeg om gefocust te blijven. De mensen van Kortrijk weten ook dat ik momenteel nog druk met Roda bezig ben. Dat is belangrijk. Ik heb verplichtingen bij Roda, dus ik ben voor honderd procent bezig met Roda. Zo zit het”, besluit hij.



Ajagun



Ook Abdul Ajagun, door Roda geleend van Panathinaikos, is nog niet bezig met volgend seizoen. “Ik speel nu voor Roda, dus ik doe er alles aan om deze club in de Eredivisie te houden. Dat ik maar een huurspeler ben, is op dit moment niet belangrijk. Ik ben heel gemotiveerd om mij met Roda te handhaven”, zegt de Nigeriaanse middenvelder. “We have to finish this first. Daarna ga ik pas over volgend seizoen nadenken.”



Hoe erg zijn hoofd ook bij Roda zit, als kind droomde hij vast nooit over voetballen op Sportpark de Braak. “Nee, dat heb ik inderdaad niet gedaan. Voor deze wedstrijd had ik nog nooit van deze club gehoord, om eerlijk te zijn. Het is ook niet de beste club tegen wie ik ooit heb gespeeld, maar we moeten tegen ze spelen door onze prestaties in de Eredivisie. Er is geen enkele reden ze niet serieus te nemen”, besluit Ajagun.