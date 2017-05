Hoe Ajax zich het beste op woensdag kan voorbereiden

Het zijn lange dagen voor de Ajacied. Terwijl de competitie afgelopen zondag ten einde kwam, moet Ajax de belangrijkste wedstrijd van het seizoen nog spelen. Komende woensdag speelt het in Stockholm de finale van de Europa League tegen Manchester United. Desondanks lijken de spelers heel rustig de trip naar Zweden af te wachten. Waar fans elke seconde op hun horloge kijken of woensdag al een uur dichterbij gekomen is, heerst onder de spelersgroep vooral rust.

Handelingssnelheid en explosiviteit

Is zo'n lange rustperiode geen nadeel? Verheijen denkt van niet. "Het is bijna hetzelfde als voor de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon. Dat was na de bekerfinale, dat weekend speelde Ajax ook niet", zegt de inspanningsfysioloog in gesprek met ELF Voetbal. "Het is afhankelijk van wat je in de training doet. Als je in die tien dagen veel lange trainingen met grote partijen speelt, heb je kans dat zaken als tempo en duelleren te weinig aan bod komen. Het gevolg is dat je zenuwstelsel in slaap valt en je de wedstrijd met een te lage handelingssnelheid begint. Ook bouw je geen spierspanning op, waardoor je niet explosief genoeg bent."

"Het is heel belangrijk dat je het zenuwstelsel geactiveerd houdt en je hersenen dwingt om hele snelle signalen naar je spieren te sturen. Dat doe je door ook regelmatig kleine partijen te spelen", legt Verheijen uit. "Hetzelfde geldt voor de spierspanning. Je wilt geen ontspannen spieren hebben, als je later explosieve acties moet maken. Door kleine partijtjes op de training voorkom je dat. Je moet in dat soort vormen veel draaien, veel aannemen, veel schieten. De spier moet dan veel samentrekken en je bouwt dan langzaam spierspanning op. Dat is heel belangrijk om explosief te zijn in een wedstrijd."

Ajax besloot in aanloop naar de finale geen oefenwedstrijd in te plannen. Volgens Verheijen is dat niet meer dan logisch. "Dat is een hele verstandige keuze. Je werkt toe naar een piek. Zo'n oefenwedstrijd stelt niks voor ten opzichte van de wedstrijd van volgende week. Het is heel lastig voor spelers om zich op te laden voor zo'n wedstrijd, met als gevolg dat je onnodige blessures op kan lopen", zegt de voormalig assistent van onder andere het Nederlands elftal. "In zijn algemeenheid kan een langere periode van wedstrijden betekenen dat je je ritme verliest. Maar aan het begin van het seizoen is het risico daarop groter dan aan het einde. Je zit dan al in een bepaald ritme en bent op elkaar in gespeeld."

Peter Bosz

De finale van de Europa League is de laatste wedstrijd van Ajax voor de zomerstop. Vermoeidheid na een slopend seizoen zou logisch zijn, maar desondanks lijken de Amsterdammers frisser dan ooit. Volgens Verheijen is dat te danken aan Peter Bosz. "Heel veel trainers praten over periodiseren, maar passen dit in de praktijk totaal verkeerd toe, waardoor het niet werkt. Peter Bosz begrijpt het wel en past het goed toe. Hij heeft de trainingen dit seizoen heel geleidelijk opgebouwd. Het resultaat is duidelijk. Ajax oogt aan het einde van het seizoen nog heel fit en heeft dit jaar bijna geen blessures gehad."

"Als je beter wil worden, moet je harder trainer. Niet vaker trainen. Bosz begrijpt heel goed dat harder trainen betekent dat je het in de training zelf steeds zwaarder maakt. Ajax traint maar één keer per dag en daarvoor kreeg Bosz veel kritiek aan het begin van het seizoen. Maar de training werd gedurende het jaar wel steeds zwaarder. Bosz stelde steeds hogere eisen door de speelruimte steeds kleiner te maken. Dat betekende dat spelers in een steeds kleinere ruimte moesten spelen, waardoor ze steeds explosiever moesten zijn en steeds sneller moesten handelen. De training werd op die manier veel zwaarder."

Advies

Tot slot: welk advies geeft Verheijen Ajax mee in aanloop naar de finale? Wat is de ideale manier om je voor te bereiden? "Je moet doen wat je altijd doet. Zo blijf je zoveel mogelijk in je ritme. Het moet zo min mogelijk vraagtekens oproepen voor spelers en ze in een flow naar de wedstrijd toe kunnen laten leven. Als jij in een bepaald ritme zit, doe jij heel veel dingen op de automatische piloot. Neem autorijden. Als je van je werk naar huis rijdt, rij je grote delen van dat stuk heel geconcentreerd zonder erbij na te denken. Je hebt dat stuk al duizend keer gereden. Als jij ineens via een andere weg naar huis gaat rijden, moet je heel erg opletten. Dat kost alleen maar energie. Met de voorbereiding op zo'n wedstrijd is het niet anders."