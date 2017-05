De wedstrijd die je dit weekend niet mag missen

VfL Wolfsburg



“Ik heb hier een gesprek gehad en daar sprak vertrouwen uit. Ik geloof in de visie van Wolfsburg.” Bij zijn presentatie keek Jeffrey Bruma enorm uit naar zijn terugkeer in de Bundesliga. Wolfsburg wist zich in het afgelopen jaar weliswaar niet te plaatsen voor Europees voetbal, maar heeft zich de laatste seizoenen laten zien als een van de betere clubs in het Duitse voetbal. Een tweede plaats en de bekerwinst in 2015, een kwartfinaleplaats in de Champions League in 2016; alles wees erop dat de zevende plaats vorig seizoen slechts een incident was. Hoe anders zou de waarheid zijn.



Wolfsburg zou een heel moeizaam seizoen tegemoet gaan. Met een overwinning in de eerste negen werden de zwaktes van Die Wölfe al heel snel blootgelegd. Vooral de 1-5 nederlaag tegen Borussia Dortmund op 20 september was op alle fronten veelzeggend. Wolfsburg werd verslagen, vernederd en vernietigd door de gele furie uit het Ruhrgebied. Het zou symbolisch zijn voor de matige thuisreeks van Wolfsburg. De eerste overwinning in de Volkswagen Arena zou pas op de vijftiende speelronde vallen, toen Eintracht Frankfurt met 1-0 verslagen werd. Coach Dieter Hecking, die sinds 2013 de club al diverse successen had bezorgd, zou op dat moment al ontslagen zijn. Hij moest na een nederlaag tegen RB Leipzig midden oktober zijn post verlaten. Opvolger Valérien Ismaël kon de club echter nauwelijks in rustig vaarwater brengen. Lang zou de samenwerking met de Fransman niet duren. Na een nederlaag tegen Werder Bremen aan het einde van februari, de vierde nederlaag in vijf wedstrijden, was ook hij aan de beurt.



Voor de opvolging van Ismaël werd Andries Jonker naar Duitsland gelonkt. Ook zijn komst kan tot zover geen doorslaand succes genoemd worden. De Nederlander beschikt over een selectie met multimiljonairs en gerenommeerde internationals, maar staat dit weekend voor zijn belangrijkste wedstrijd als hoofdtrainer ooit. Wolfsburg is op dit moment veilig, maar de concurrent op handhaving staat welgeteld twee punten achter op hen. En laat dat nu dit weekend de tegenstander zijn.



Hamburger SV



Het verhaaltje rondom Hamburger SV is de afgelopen jaren zo vaak verteld, dat het een beetje cliché begint te worden. De club is de enige club die sinds de oprichting van de Bundesliga nog nooit degradeerde, maar brengt die positie de laatste jaren enorm onder druk. In 2014 en 2015 eindigde de club op de bevreesde zestiende plaats, waardoor het in een play-offduel handhaving in de Bundesliga moest veiligstellen. Twee keer overleefde de club ternauwernood, maar ook hier zou driemaal scheepsrecht kunnen zijn.



Die Rothosen werden vorig jaar tiende en hoopten op die prestatie voort te kunnen borduren. Het liep anders. Hamburger SV had liefst dertien wedstrijden nodig om voor het eerst een wedstrijd te winnen en leek snel voorbestemd voor een seizoen lang degradatievoetbal. Een opmerkelijke revival rond de jaarwisseling – met vijf zeges in acht wedstrijden – bracht licht aan het einde van de tunnel. Naarmate het einde van het seizoen naderde, leek HSV zich zelfs veilig te spelen. Twee punten in de laatste vijf wedstrijden bracht de club echter terug op de zestiende plek. Vooral de 4-0 nederlaag tegen FC Augsburg zorgde in Hamburg en omstreken voor schaamrood op de kaken. Opnieuw is de druk van niet-degraderen in Noord-Duitsland voelbaarder dan ooit.



Waarom kijken?



De verliezer van de wedstrijd wacht een play-offduel met waarschijnlijk Eintracht Braunschweig om degradatie af te wenden. Dat is echter een tweeluik die geen enkele Bundesligaploeg wil spelen. Net als in Nederland kunnen factoren als vertrouwen en druk een team in zo’n wedstrijd compleet verlammen. Ondanks dat je waarschijnlijk meer kwaliteiten dan de tweededivisionist hebt, wil je niet spelen met de duivel.



Zaterdag hebben beide ploegen een kans dat te voorkomen. Hamburger SV moet winnen en zal voor eigen publiek alles er aan doen een zege te pakken, want anders kan het geen plaatsje meer stijgen op de ranglijst. Tegelijkertijd zal VfL Wolfsburg proberen de wedstrijd te controleren. Maar hoe erg kan je op je verdediging vertrouwen, als je dit seizoen al vijftig tegengoals incasseerde?



Natuurlijk zijn er het afgelopen seizoen meer degradatiethrillers geweest. Maar zelden zijn de kaarten zo geschud als bij HSV – Wolfsburg. Een van deze megaclubs komt oog in oog te staan met degradatie. Het is een wedstrijd die u simpelweg niet mag missen.