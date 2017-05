Het seizoen van... verrassend FC Twente

Op rapport! Het seizoen van…. FC Twente (7e)

Na het rampseizoen van FC Twente en met het vertrek van meerdere basiskrachten, van wie Hakim Ziyech de meest aansprekende naam is, verwachtte men in Enschede een moeilijk jaar. Een jaar van in eerste instantie overleven, want van alle zomeraankopen was alleen Mateusz Klich echt een aansprekende naam. Maar de zorgen bleken overbodig: de scouting van FC Twente had haar werk uitstekend gedaan.

Met gemiddeld het jongste team van de Eredivisie (samen met Ajax) leverde Rene Hake vakwerk af met FC Twente. Geen seconde zaten de Tukkers in de problemen. Overleven werd genieten. Het liep zelfs zo goed dat Hake met zijn ploeg normaliter de play-offs was ingegaan, zij het dat FC Twente een straf van de KNVB opgelegd heeft gekregen. Dat gaat niet lukken, maar een goed jaar was het zéker.



Na een moeilijk jaar had Hake het dit seizoen goed op de rit, wat hem contractverlenging opleverde.

Top: Enes Ünal

Hij verrasste vriend en vijand aan het begin van dit seizoen door magistrale doelpunten te maken. Ünal begon ijzersterk en trok zijn doelpuntenproductie ook na de winterstop uitstekend door. Het talent maakte door zijn goede optredens zijn debuut voor het nationale team van Turkije en eingde op de vijfde plaats in het topscorersklassement. Uitstekend gedaan Ünal!

Flop: Oussama Assaidi

Werd met grote verwachtingen gepresenteerd en door zijn debuut tegen PEC Zwolle namen die verwachtingen alleen maar toe. Ze bleken onterecht: Assaidi was niet fit, viel van de ene blessure in de andere en bleek uiteindelijk niet van toegevoegde waarde voor de Tukkers.



In het shirt van Stoke was Assaidi wél succesvol. In het shirt van FC Twente minder, in tegenstelling tot Ünes.

Verrassing: Rene Hake

Na een niet voor te stellen moeilijk jaar liet Hake dit jaar de rust terugkeren bij FC Twente. Je hoort of ziet helemaal niets onrustig in Enschede dit seizoen en dat is knap van Hake. Na zo'n crisisjaar overeind blijven, terugkeren in de luwte en gewoon prima presteren. Dat had voor dit seizoen helemaal niemand gedacht.

Doorgebroken talent: Jeroen van der Lely

Wilde vorig seizoen nog per direct stoppen omdat hij in voetballen te weinig diepgang vond, maar besloot uiteindelijk tóch door te gaan. Met succes. De back is een van de sterkhouders in het elftal van FC Twente. Dit seizoen brak hij (noodgedwongen) echt door als basisspeler en dat legt hem en de club geen windeieren.



Hake zag spelers als Ziyech vertrekken, maar jongens als Van der Lely opstaan.



Topscorers:

1. Enes Ünal 18 goals

2. Mateusz Klich 6 goals

3. Bersant Celina 5 goals

Assists:

1. Mateusz Klich 4 assists

1. Bersant Celina 4 assists

3. Enes Ünal 3 assists

Grootste zege: FC Twente 4-1 ADO Den Haag, Roda JC 0-3 FC Twente, FC Twente 3-0 NEC

Grootste nederlaag: Ajax 3-0 FC Twente, FC Utrecht 3-0 FC Twente