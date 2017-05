Rutten: "Als er een team het verdiende, dan was het Feyenoord"

"Ik gunde het Feyenoord zeker", zegt Rutten, die in het seizoen 2014/15 aan het roer stond in De Kuip. "Ik heb er een prachtige tijd gehad. Regelmatig heb ik nog wel contact met mensen uit Rotterdam, ook met Gio. Daarom vind ik het ook zo mooi dat het ze is gelukt. De andere teams hadden misschien over de breedte een betere selectie, maar als er over het hele jaar een team was dat het verdiende, dan was het Feyenoord."

Het teamverband wijst Rutten aan als belangrijkste oorzaak van het succes van de Rotterdammers. "Als team zijn ze ijzersterk. Ze kunnen na een teleurstelling direct reageren. Er zijn niet veel teams die dat in hun mars hebben. Daarin is Gio ook erg belangrijk geweest."

Giovanni van Bronckhorst

In het laatste seizoen voor zijn hoofdtrainerschap was Van Bronckhorst de assistent van Rutten. Toen de voormalig trainer van onder andere FC Twente, Schalke 04 en PSV er niet in slaagde om met Feyenoord de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen, nam Van Bronckhorst het stokje over. "Ik zag Gio toen wel als hoofdtrainer. Hij had weinig ervaring, maar was zeker iemand die het kon leren."

Vanaf toen heeft Rutten zijn voormalig assistent grote stappen zien maken. "Vooral in het keuzes maken heeft hij zich verbeterd. Keuzes maken is een vorm van leiderschap, daar heeft hij duidelijk een ontwikkeling in doorgemaakt de afgelopen twee jaar." Rutten vindt niet dat de manier van coachen van hem en Van Bronckhorst hetzelfde zijn. "Als mens zijn er veel dingen bij ons die overeenkomen, maar als trainer verschillen we wel op een aantal vlakken. Gio is zichzelf en gebruikt zijn eigen ideeën. Dat vind ik mooi om te zien."

Karim El Ahmadi

Rutten zag voor verschillende spelers bij Feyenoord een belangrijke rol dit seizoen. "Ten eerste Nicolai Jorgensen. Als een club als Feyenoord een spits heeft die topscorer is, kan deze lang meedoen om de titel. Daarnaast zijn er twee spelers op mentaal vlak enorm belangrijk geweest: Dirk Kuyt en Karim El Ahmadi.

Laatstgenoemde kende Rutten al uit zijn periode bij FC Twente, tussen 2006 en 2008. "Karim is altijd een winnaar geweest. En ook een hele slechte verliezer. Ik hou daar wel van, dat is een kwaliteit." Door de jaren heen heeft Rutten de Marokkaan grote stappen zien maken. "Vroeger noemde ik hem een wereldverbeteraar. Waar hij fouten zag, wilde hij die altijd zelf oplossen. Dat is onmogelijk. Door zijn ervaring is hij daarin gegroeid en dat heeft hij dit seizoen uitstekend toegepast."

Jens Toornstra

Een andere speler waar Rutten bij Feyenoord mee werkte is Jens Toornstra. Ook hij kende met veertien goals en tien assists een uitstekend jaar in Rotterdam. "Ik wist dat hij een hoog niveau had, maar dat moet je dan ook zien vol te houden. Veel spelers uit de subtop moeten even wennen aan de top. Jens kan nu beter met de druk om gaan. En gezien zijn karakter denk ik dat hij dit niveau ook volgend seizoen kan blijven halen."

Onder Rutten belandde Toornstra, van nature een middenvelder, op de rechtsbuitenpositie. Volgens de trainer is hij geknipt voor zo'n rol. "Hij kan goed tussen de linies manoeuvreren. Op Europees niveau zie je dat er veel van buiten naar binnen wordt gespeeld. Dat kan hij perfect."

Een stap hogerop kan de 28-jarigeToornstra volgens Rutten aan. "Ik weet niet wat hij zelf wil, maar hij heeft het vermogen om in een grote competitie als de Bundesliga of de Premier League te spelen. Nog niet bij de absolute top, maar in de subtop kan hij zeker mee. Of die absolute top er later wel in zit moet de praktijk uitwijzen. Hij is laat in het betaald voetbal gekomen, dus je moet niet naar zijn leeftijd kijken. Zijn ontwikkeling gaat nog wel even door."