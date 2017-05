Het seizoen van... bekerwinnaar Vitesse

Op rapport: het seizoen van… Vitesse (5e)



Het eerste seizoen van Henk Fräser in dienst van Vitesse is een groot succes geworden. De Arnhemmers werden knap vijfde in de Eredivisie, wat gezien de negende plaats van vorig seizoen een flinke upgrade is. De echte bekroning van deze jaargang kwam echter op 30 april. In De Kuip versloeg Vitesse AZ en legde het beslag op de KNVB-beker. Een unieke prestatie, want in heel de 125-jarige clubhistorie pakten de geel-zwarten nog nooit een prijs.



Na een aantal hectische jaren lijkt Vitesse eindelijk in rustiger vaarwater te zitten. De selectie bestaat voornamelijk uit Nederlandse spelers, buitenlanders als Guram Kashia en Marvelous Nakamba zijn allesbehalve aangewaaide passanten en huurspelers van Chelsea zijn op één hand te tellen. Bovendien heeft Henk Fraser zich gepresenteerd als een vakman die resultaten boekt. Vitesse is alive and kicking, ook al moet de redactie van ELF Voetbal één minpuntje bespeuren. Zelfs in zo’n succesvol jaar ontving de club gemiddeld slechts 15907 supporters in zijn stadion. Dat is het laagste aantal sinds rampjaar 2011.



Top: Ricky van Wolfswinkel



De terugkeer van Ricky van Wolfswinkel op de Nederlandse velden had niet succesvoller kunnen verlopen. Vitesse nam de spits aan het begin van het seizoen over van Norwich City en dat bleek een schot in de roos. Van Wolfswinkel maakte twintig competitiegoals en werd daarmee de meest scorende Nederlander op de topscoorderslijst. Bovendien was hij in de bekerfinale tegen AZ met twee goals beslissend. Welkom terug, Ricky!



Flop: Adnane Tighadouini



Na een succesvol jaar bij NAC lag de wereld voor Adnane Tighadouini open. De Nederlands-Marokkaanse linksbuiten koos voor het Spaanse Malaga. Een te grote stap, bleek in zijn eerste contractjaar in Zuid-Europa. Een verhuur aan Vitesse bood dit jaar uitkomst, maar ook in Arnhem kwam hij niet verder dan een rol in de marge. Als wisselspeler deed hij mee in 25 wedstrijd, maar de anonimiteit ontsteeg hij zelden.



Verrassing: Arnold Kruiswijk



25.318 minuten had Arnold Kruiswijk ervoor nodig. Toch was het dit seizoen eindelijk raak. Arnold Kruiswijk maakte op tien maart tegen Sparta zijn eerste doelpunt ooit in de Eredivisie. Supporters en voetbalvolgers wisten niet wat zij mee maakten. Een scorende Kruiswijk, dat dacht men in een voetballeven niet mee te maken.



Doorgebroken talent: Milot Rashica



De ster van Milot Rashica is rijzende. Hoewel zijn doelpuntenproductie nog een beetje achterblijft, was de Kosovaar met zijn acties en snelheid vaak een ware plaag voor Eredivisiebacks. Of de buitenspeler volgend jaar nog bij Vitesse speelt, valt te betwijfelen. Rashica zou in de gaten worden gehouden door topclubs in de Eredivisie en teams uit het buitenland.



Topscorers:



1. Ricky van Wolfswinkel 20 goals



2. Lewis Baker 10 goals



3. Navarone Foor 6 goals



Assists:





1. Milot Rashica 10 assists



2. Ricky van Wolfswinkel 5 assists



3. Kelvin Leerdam 4 assists



Grootste zege: 5-0 vs. Sparta



Grootste nederlaag: Vier wedstrijden met twee goals verschil