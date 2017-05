Welke opties heeft Frank de Boer?

1. FC Barcelona

Nee, de naam van De Boer valt niet vaak in Catalonië. Maar de grootste successen werden de laatste jaren geboekt onder relatief jonge onervaren trainers (Luis Enrique en Pep Guardiola), die bovendien bij de club hebben gespeeld. In dat kader zou De Boer zomaar een logische opvolger zijn van Luis Enrique, die zondagavond begint aan zijn laatste competitieduel. Het zou een droombaan zijn voor De Boer, al is de concurrentie voor de vacante positie natuurlijk extreem groot.

2. Bayer Leverkusen

De Duitse subtopper maakte fruore onder Roger Schmidt, maar na een hele matige periode werd de coach ontslagen. Diens opvolger Tayfun Korkut moet als interim-coach na dit seizoen vertrekken. De Boer probeerde met Ajax ook aanvallend en verzorgd voetbal te spelen, iets dat ze in Leverkusen maar al te graag zien. Bovendien kan het gezien de huidige twaalde plek in de Bundesliga komend seizoen alleen maar beter gaan onder De Boer met Leverkusen...



De Boer slaagde in Italië niet. Lukt het in Engeland, Duitsland of Spanje wel?

3. Arsenal

Dat Arsène Wenger vertrekt bij Arsenal lijkt inmiddels bijna vast te staan. Stapt de oefenmeester zelf niet op, dan kijken The Gunners zelf vermoedelijk wel verder. Naar De Boer? Wie weet. De coach was in Amsterdam een prijzengarantie en weet hoe het is met met jonge jongens te spelen in het elftal - iets dat ze in Londen ook proberen. Arsenal liet met Wenger destijds zien te durven kiezen voor een jonge, buitenlandse trainer. Wordt De Boer de nieuwe Wenger?

4. Southampton

Met slechts één zege uit de laatste zeven duels beseft Claude Puel zelf ook dat de druk op hem toeneemt. Hoewel de coach zelf aangaf dat hij hoopt te mogen aanblijven, schrijven de Engelse tabbloids dat Puel toch moet vertrekken. In Southampton hebben ze na Ronald Koeman een goede ervaring met Nederlandse trainers. Dat zou de weg voor De Boer wellicht vrijmaken. Het nadeel: de ploeg van Puel staat op de achtste plek in de Premier League. Het veel beter doen lijkt daarom lastig genoeg.

5. Sevilla

Jorge Sampaoli is dé grootste kandidaat om bondscoach te worden in Argentinië. De coach gaf zelf vrijdagavond nog aan Sevilla alleen te verlaten om die positie in te nemen: die zaak lijkt wel rond. Dat betekent dus dat er een vacante trainerspositie komt in Andalusië. Ziet de Spaanse subtopper De Boer als een goede opvolger van Sampaoli? Hoewel De Boer iets minder extreem denkt als de Argentijn, zijn de beginselen van hun spelpatronen in elk geval redelijk hetzelfde.