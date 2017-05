Kees Jansma speelt hoofdrol in show van Bosz, Van Gaal en Adriaanse

Peter Bosz werd vrijdagmiddag door zijn collega's gekozen tot de beste trainer van de Eredivisie. Onder toeziend hoog van gasten zoals Leo Beenhakker, Louis van Gaal en Co Adriaanse (die even later de oeuvre-award won) kreeg de Ajax-coach de prijs uitgereikt. Een reportage achter de schermen.

"Een warm welkom aan alle trainers op dit congres. In het bijzonder aan alle trainers die ik ontslagen heb bij Alphense Boys. Leuk jullie weer terug te zien." Kees Jansma, die de uitreiking aan elkaar praat in het stadion van PEC Zwolle-stadion, is ouderwets op dreef als hij meteen na de lunch alle aanwezige trainers op het voetbalcongres van de CBV kort toespreekt bij de uitreiking van de Rinus Michels Award. Hij heeft de lachers op zijn hand. Lang wil hij de show overigens niet stelen. "Dit is de dag voor voetbaltrainers. Voor jullie. Dus dat moeten we vooral zo houden."

Jansma vervolgt zijn onemanshow als hij Jelle Goes naar voren roept om hem wat te laten vertellen over de jeugdopleidingen in Nederland. "Jelle Goes, nu nog werkzaam bij de KNVB. Toch? Dat weet je immers maar nooit tegenwoordig. U lacht? Pas maar op, misschien bent u wel de volgende." Hans van Breukelen, zonder powerpoint aanwezig, moet het vanaf de tribune ook gehoord hebben.

Nadat Jansma Excelsior Maassluis (beste jeugdopleiding amateurvoetbal), Ajax (beste jeugdopleiding betaald voetbal) en Jan van Raalte (beste amatervoetbaltrainer) hun awards heeft overhandigd, roept hij Han Berger naar voren. Het 66-jarige voetbaldier bewijst dat je zelfs vanuit Australië het Nederlandse voetbal op de voet kan volgen. Hij heeft de enige niet spannende prijs van de middag uit te reiken. Maurice Steijn (VVV) moet gekozen worden tot de beste trainer van de Jupiler League. Peter van den Berg (RKC Waalwijk) en Ron Elsen (MVV) vormen de concurrenten. Het kan haast niet anders dan dat Steijn alle stemmen heeft gekregen van zijn collega's. Diens pupillen werden overigens opvallend genoeg geen van alle genomineerd voor de Gouden Stier. Toch opvallend voor de kampioen. "Dat vind ik eerlijk gezegd wel een teleurstelling", laat Steijn met de prijs in zijn handen weten weten. "Er zaten best een aantal jongens bij die wél in aanmerkingen hoorde te komen voor die prijs."

Na het optreden van Berger en Steijn is het tijd voor de hoofdact. "Fenomeen" Leo Beenhakker, die daarna op een manier reageert zoals alleen hij dat kan ("Je weet dat ik dat vervelend vind om te horen, Kees." Gevolgd door een heerlijk diepe zucht), wordt naar voren geroepen om het briefje uit de envelop waarop de naam van Peter Bosz staat, voor te lezen. Het scheelde niet veel of de Ajax-trainer, als enige van de genomineerde Eredivisie-trainer aanwezig, had op het laatste moment nog afgezegd. Bosz, met zijn beeldschone partner Jolyn le Loux aan zijn zijde, stond vast in het verkeer op de A1. Hoewel hij twijfelde om huiswaarts te keren, besloot hij toch te komen. Gezien de uitslag was het het ritje vanuit Amsterdam ongetwijfeld meer dan waard.



Peter Bosz in het rijtje met andere genomineerden en winnaars van de awards.

Bovendien loopt Bosz even later in skybox 6 Louis van Gaal tegen het lijf. De coach die tot vorig jaar eindverantwoordelijk was bij Manchester United, toevallig de tegenstander van Ajax in de Europa League-finale, informeert Bosz over de ins en outs van de selectie van United en de opties die Mourinho heeft. Uiteraard geeft Van Gaal, die vaker op de foto moet met aanwezigen dan Doutzen Kroes poseert in modeshows, ook een paar welgemeend adviezen hoe hij denkt dat Ajax de Europa League-finale kan winnen.

Het tafereel vindt een klein kwartier na de uitverkiezing van Bosz plaats. Meteen daarna kreeg Co Adriaanse overigens nog de oeuvre-award uitgereikt uit de handen van Van Gaal, die de trofee in 2015 won. Op het moment dat Van Gaal uit de dug-out wordt geroepen om de uitreiking te doen, worden de lichte druppeltjes opeens een serieuze regenbui. "Maar ik kan geen enkel verband tussen beide dingen leggen", grapt Jansma, die de microfoon daarna afgeeft aan Van Gaal. "Dat vind je moeilijk hé, de microfoon afgeven", begint de voormalig bondscoach zijn relaas waarin hij aangeeft dat Co Adriaanse hem in zijn Ajax-tijd al vele jeugdspelers bracht. En dat de oeuvreprijs voor Co wat hem betreft daarom meer dan terecht is. Meer wil hij er na de tijd niet over zeggen. Een journalist, die met pen en papier in de aanslag staat, wordt afgewezen. "Het gaat vandaag niet om mij, maar om de winnaars", lacht Van Gaal hem toe.

Adriaanse laat op zijn beurt weten trots te zijn op de uitverkiezing. Maar hij had het niet verwacht. Hoewel. "Eigenlijk was ik op vakantie, maar ik ben speciaal hiervoor teruggekomen", glimlacht hij. "Maar ik heb nooit een grote prijs gepakt. Ben geen kampioen van Nederland geworden." Als hij even later al zijn werkzaamheden in de voetballerij opnoemt, komt hij tot de conclusie dat het niet eens zo gek is dat hij de prijs heeft gekregen. "De vertaling van oeuvre is werk. En in de voetballerij heb ik allerlei functies volbracht. Als je het op die manier bekijkt, dan is het misschien wel weer niet zo gek."

De benoeming van Adriaanse is meteen het einde van de prijzenregen, die tegelijk stopt met de regendruppels die uit de hemel komen. In totaal heeft de prijsuitreiking een kleine drie kwartier geduurd. Iets minder. "Door de regen denk ik. Je hield het kort, Louis", zegt Jansma, die meteen van repliek wordt gediend door Van Gaal. "Drie minuten had ik maar nodig. Niet slecht, toch Kees?"

De microfoon is inmiddels al een tijd uit. Winnaar Bosz staat voor de camera's van FOX Sports. Het veld loopt langzaam leeg. Jansma maakt nog een grap, schudt een paar handen en verlaat vervolgens als een van de laatsten het veld. Zijn (hoofd)rol zit erop, net als die van alle andere gasten.