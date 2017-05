Khalid Sinouh: "Amrabat in potentie beter dan Vilhena en Toornstra"

“ Het is duidelijk dat Ziyech en de bondscoach niet met elkaar door één deur kunnen”

Voldoende redenen voor ELF Voetbal om een telefoontje te plegen met Khalid Sinouh. De nu 42-jarige Amsterdammer stond onder de lat bij onder andere sc Heerenveen, RKC Waalwijk, AZ, FC Utrecht, NEC, PSV en Sparta Rotterdam en verdedigde vier keer het doel van de nationale ploeg van Marokko. Nu is hij regelmatig op televisie te zien als analist met een heldere, frisse mening.



In de 27-koppige voorselectie voor het duel met Oranje zien we met Hakim Ziyech (Ajax), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Sofyan Amrabat (FC Utrecht), Yassin Ayoub (FC Utrecht) en Mimoun Mahi (FC Groningen) vijf spelers uit de Eredivisie terug. Was je verrast?

"Nee, deze jongens blinken allemaal uit in het Nederlandse voetbal. Alleen Zakaria Labyad van FC Utrecht zag ik er niet bij. Hij is eigenlijk de enige die ik miste. Maar Labyad is natuurlijk pas sinds kort basisspeler. Zoals hij nu bezig is, komt hij er ook snel bij. Marokko kent natuurlijk veel sterke middenvelders met Karim El Ahmadi, Sofiane Boufal van Southampton, Younès Belhanda van Nice, Youssef Aït Bennasser van Nancy en een Mbark Boussouffa die gepokt en gemazeld is."



Komt de selectie voor jongens als Sofyan Amrabat (20) en Yassin Ayoub (23) niet te vroeg?

"Nee, dit is het juiste moment. Ook gezien hun leeftijd. Ayoub is dit seizoen als middenvelder erg sterk. Hij is in staat om doelpunten te maken en is daar ook direct bij betrokken. Daarvoor wordt hij nu beloond. Amrabat is een ontzettend groot talent. Kijkend naar zijn fysiek en de positie waar hij speelt, is hij misschien wel een van de beste spelers op die positie in de Eredivisie. En zo snel al. In de toekomst kan hij met alle grote middenvelders concurreren als je kijkt naar zijn fysiek. In topvoetbal speelt fysiek een steeds belangrijkere rol. Hij moet nu de stap naar Feyenoord maken en dan naar Engeland."





Is Feyenoord een goede stap?

"Ze hebben zich gemeld bij FC Utrecht. Amrabat is een jonge, talentvolle speler die toe is aan de volgende stap naar een grotere club. Kijk naar Bart Ramselaar en Jens Toornstra die eerder van de middenmoot naar de top overstapten. Dat vergt meer van een speler. Ik hoop dat het doorgaat. Hij past daar goed. Bij PSV ook, maar daar is op die positie al veel concurrentie. PSV gaat zich niet melden. Ajax heeft tien middenvelders, daar hoeft hij ook niet veel van te verwachten."



Bij Feyenoord krijgt Amrabat ook stevige concurrentie.

"Dat klopt, maar in potentie vind ik hem beter dan Tonny Vilhena en Jens Toornstra. Hij is niet alleen fysiek sterk, maar ook functioneel technisch, tactisch. Vilhena en Toornstra zijn nu nog iets verder, zijn kampioen, spelen langer bij Feyenoord. Maar in potentie is Amrabat beter."



Moet Ayoub deze zomer ook een stap maken?

"Ik heb halverwege het seizoen in een interview met het AD gezegd dat hij zich goed moet ontwikkelen. Vooral in zijn scorend vermogen. Zijn doelpuntengemiddelde moest omhoog om de volgende stap te maken. Sindsdien is hij meer gaan scoren. Ik ben blij verrast dat hij zo is doorgegaan. Hij krijgt altijd kansen, maar eerst maakte hij ze als aanvallende middenvelder niet. Hij moet wel opletten bij een stap. Een jaartje niet spelen bij een grote club, is killing voor zijn ontwikkeling. Daarom denk ik niet dat hij die stap in Nederland zal maken. De posities bij de topclubs zijn al bezet."



Welk land past dan bij hem?

"Een goede middenmoter in Spanje zou ideaal voor hem zijn. Misschien Frankrijk. In ieder geval een land waar technisch voetbal voorop staat. In Duitsland zou hij ook wel terecht kunnen."





Hakim Ziyech heeft gezegd dat hij zich onder deze bondscoach Hervé Renard niet meer beschikbaar stelt voor Marokko. Ben je verrast?

"Nee, helemaal niet. Zou je hem dat kwalijk nemen? Als ik voor een groot toernooi (Afrika Cup, red.) geweigerd zou worden. En er worden wel jongens opgeroepen die op dat moment lager spelen. En dan een maand krijg ik wel weer een uitnodiging voor een oefeninterland, dan was ik ook niet gegaan. Het is duidelijk dat die twee niet met elkaar door één deur kunnen. Weer een nieuw hoofdstuk in een oude soap. Dit zal zo doorgaan tot er een keer een kop gaat rollen en er een nieuwe bondscoach komt."



Wat vind je van Renard?

"Hij moest in januari op de Afrika Cup de tweede ronde halen. Dat heeft hij gedaan. Als het aan mij zou liggen, was hij er al uitgevlogen. Maar ik ben benieuwd. Ik heb niet met hem gewerkt en ken hem ook niet. Hij komt op mij echter over als een arrogante man. Dat was Louis van Gaal ook, maar die was wel een fantastische coach. Misschien is dat bij Renard ook zo."



Op 31 mei volgt de oefeninterland Marokko - Nederland in Agadir. Wat verwacht je daarvan?

"De selectie van Nederland heeft me ook aardig verbaasd. Vroeger was Nederland altijd klassen beter dan Marokko, terwijl het onderling resultaat toch gelijkwaardig is. Marokko compenseerde dat met wilskracht. Maar als Marokko zo doorgaat, is misschien al het punt gekomen dat zij over betere spelers beschikken."



Zit je straks in Agadir op de tribune?

"Ik zou eerst gaan, maar ik doe nu samen met Willem van Hanegem de analyse voor Pauw. We gaan de wedstrijd ook eerst daar kijken. Het is dan Ramadan, dus ik twijfelde al steeds meer om naar Agadir af te reizen."





De interland tijdens de Ramadan?

"Vrijdag begint de Ramadan weer. In Marokko werd daarom ook erg verbaasd gereageerd op de datum en ook op het tijdstip (17.30 uur lokale tijd, 19.30 uur Nederlandse tijd), want het is nog gewoon licht. Iedereen is dan aan het vasten. Ik weet niet welke spelers aan de Ramadan doen en rond zo'n wedstrijd, maar ik weet dat een aantal redelijk streng is. Als speler was ik altijd liberaal. Op wedstrijddagen maakte ik een uitzondering."



Schuif je volgend seizoen ook weer aan bij Studio Voetbal?

"Ja, dat is wel de bedoeling. In de laatste weken ben ik niet meer gevraagd. Door de slotfase kozen ze toch voor een oud-speler of oud-trainer met een band met Ajax of Feyenoord. Begrijpelijk. Ik word meer als PSV-vertegenwoordiger gezien."



Je vormt in ieder geval een frisse wind.

"Dat nam ik me ook voor toen ik stopte met voetbal. Ik was klaar met dat oude mannengelul. Niet alleen bij de NOS, maar ook bij FOX Sports en Ziggo Sport zie je altijd dezelfde gezichten. Andere mensen met frisse meningen krijgen niet snel een kans. Ik ben juist iemand die niet met alle winden meewaait. Ik ben blij dat ik nu de gelegenheid krijg om mijn mening te laten horen."