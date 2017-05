Waarom Amrabat beter (nog) niet naar Feyenoord kan gaan

Sofyan Amrabat kan tevreden terugkijken op het afgelopen seizoen. De twintigjarige middenvelder brak door bij FC Utrecht en dat leverde hem volgens verschillende berichten interesse op van Feyenoord. Maar het is de vraag of het verstandig is om op die leeftijd al zo'n stap te maken.

De afgelopen drie jaar gingen acht Eredivisiespelers Amrabat voor. Dit zijn spelers van 23 jaar of jonger die naar Feyenoord, Ajax of PSV vertrokken. Transfervrije spelers of huurlingen zijn niet meegenomen. Dit is hoe zij het er vanaf brachten:

Feyenoord

In de zomer van 2014 haalde Feyenoord de toen negentienjarige Bilal Basacikoglu naar De Kuip. De snelle rechtsbuiten had een goed seizoen achter de rug bij sc Heerenveen, waarin hij ook regelmatig trefzeker was. Bij Feyenoord ging het een stuk moeizamer. De jonge Turk is af en toe van waarde geweest, maar is er tot op heden nog niet in geslaagd om een vaste basisplaats af te dwingen.

Ook Renato Tapia had ongetwijfeld meer verwacht van zijn transfer naar Feyenoord. Anderhalf jaar geleden verruilde hij op twintigjarige leeftijd Enschede voor Rotterdam. Feyenoord betaalde 1,5 miljoen euro voor de middenvelder, maar ook hij heeft vooral vanaf de bank toe moeten kijken. Slechts elf Eredivisieoptredens heeft hij namens de landskampioen op zijn naam staan, waarvan de meeste invalbeurten.

Ajax

Ajax shopte de afgelopen jaren het vaakst in de Eredivisie. Om positief te beginnen: Hakim Ziyech. De middenvelder kwam afgelopen zomer voor elf miljoen euro over van FC Twente en speelde een belangrijke rol in het Europa League-succes. Daar moet wel bij gezegd worden dat FC Twente voor Ziyech, een paar jaar geleden nog eigendom van sc Heerenveen, al een tussenstap was. Van te vroeg naar de top vertrekken was bij hem dus sowieso geen sprake.

Richairo Zivkovic had het moeilijker bij Ajax, dat de spits oppikte bij FC Groningen. Daar draaide hij op zeventienjarige leeftijd al een uitstekend seizoen, en de verwachting was dat dat bij Ajax ook zou lukken. Dat liep anders. Zijn eerste seizoen kwam hij nauwelijks aan de bak in Amsterdam. Vervolgens werd hij verhuurd aan respectievelijk Willem II en FC Utrecht. Een doorbraak in de top van Nederland laat dus nog even op zich wachten.

Ook Daley Sinkgraven had zich al op jonge leeftijd in de kijker gespeeld bij Ajax. Voor zeven miljoen vertrok hij op negentienjarige leeftijd naar de Arena. Het heeft even geduurd, maar Sinkgraven is inmiddels wel een vaste kracht in het elftal van Peter Bosz. Niet op het middenveld, waar hij bij sc Heerenveen uitblonk, maar op de linksbackpositie.

Tot slot Nemanja Gudelj, die aantoonde de top van de Eredivisie niet aan te kunnen. Bij AZ liet hij een aantal jaar eerder juist zien een goede middenvelder te zijn. Dat leverde hem een transfer naar Amsterdam op, maar daar duurde het lang voor hij aan spelen toe kwam. Toen hij dit seizoen weer op de bank belandde gaf hij aan dat mentaal niet op te kunnen brengen. Gudelj vertrok naar China en er mag geconcludeerd worden dat hij mislukt is in Amsterdam.

PSV

In het halen van jonge spelers uit de Eredivisie is PSV het meest succesvol. De afgelopen drie jaar waren dit er voor de Eindhovenaren twee: Bart Ramselaar (20 toen hij de overstap maakte) en Davy Pröpper (23), die al langer lieten zien bij respectievelijk FC Utrecht en Vitesse het niveau aan te kunnen. Beide talenten spelen een belangrijke rol in het huidige eerste elftal van Philip Cocu.

Conclusie

Wat opvalt is dat de spelers die slaagde in de top, vaak ook langer een niveau lager hebben gespeeld. Davy Pröpper was al enkele seizoenen een vaste kracht in het eerste van Vitesse voor hij de overstap naar PSV maakte en Hakim Ziyech vertrok eerst van sc Heerenveen naar FC Twente, voordat hij Ajacied werd. Daar tegenover staan Basacikoglu en Zivkovic, die beide slechts één goed seizoen in de Eredivisie speelde voordat ze de top drie opzochten. Voor hen allebei heeft die stap nog niet naar de verwachtingen voldaan. Omdat ook Amrabat pas één seizoen echt uitblinkt bij FC Utrecht, zou je kunnen concluderen dat Feyenoord nu nog niet de beste optie is.