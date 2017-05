'Transfer Lacazette naar Lyon stap dichterbij'

De transfer van Alexandre Lacazette van Olympique Lyon naar Atlético Madrid is weer een stapje dichterbij gekomen. De 25-jarige aanvaller heeft toegegeven dat hij toe is aan de volgende stap in zijn loopbaan.

In een interview met L'Equipe vertelt het Franse doelpuntenkanon, dit seizoen alweer goed voor 35 treffers, dat het juiste moment is gekomen. "Ik wil een nieuwe omgeving ontdekken. Nieuwe doelen stellen zodat ik weer risico's moet nemen en de volgende stap kan nemen."



"Mensen om me heen zeggen dat ik overal kan scoren, maar of dat klopt? Ik weet het niet. Ik ken het Europese niveau niet heel erg goed. Hopelijk kan ik straks die vragen beantwoorden." Lacazette, die uit de eigen jeugdopleiding van Lyon komt, debuteerde in 2010 in de Franse Ligue 1.



Atlético Madrid zit al langer achter de goalgetter aan. De hoofdstedelingen hebben met Antoine Griezmann en Kévin Gameiro al twee Franse aanvallers onder contract staan. Dat zou het voor de gewenning van Lacazette, die geen Spaans spreekt, direct fijn zijn.