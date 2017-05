Daarom heeft stoppende Dirk Kuyt de beste beslissing genomen

Volgens sommige voetballiefhebbers heeft de 104-voudig Oranje-international zijn beslissing te snel gemaakt. Komend seizoen had hij nog een belangrijke rol voor de kersverse landskampioen kunnen vervullen. Diverse voorbeelden uit het verleden wijzen aan dat Kuijt er slim aan heeft gedaan de regie zelf in de hand te houden.



ELF Voetbal maakte een overzicht van Nederlandse topspelers voor wie de beslissing eigenlijk te laat kwam, waardoor er op de prachtige carrière toch diverse stofdeeltjes zijn achtergebleven.



1. Jaap Stam

Interlands: 67 (3 goals)

Succesvolste clubs: PSV, Manchester United, Lazio Roma, AC Milan

Erelijst: driemaal landskampioen, de FA Cup, Champions League, Wereldbeker



In de zomer van 2006 maakte Ajax bekend dat Jaap Stam een tweejarig contract had getekend. De oersterke verdediger uit Kampen kon met zijn ervaring de hoofdstedelingen naar nieuw succes tillen. Op 29 oktober 2007 plopte er plotseling een persbericht van Ajax in de mailbox. Jaap Stam zette per direct een punt achter zijn carrière, omdat hij 'honderd procent wilde geven, niet zeventig procent'. Het doelpuntloze competitieduel met NEC bleek onverwachts zijn laatste. Op een speciaal belegde persconferentie zei hij de motivatie en drive te missen om door te gaan. Zijn lijf leek het tempo van het voetbal niet meer te kunnen volgen.





2. John Heitinga

Interlands: 87 (7 goals)

Succesvolste clubs: Ajax, Atlético Madrid, Everton

Erelijst: driemaal landskampioen, twee keer bekerwinnaar, vier Supercups



In plaats van de bomvolle stadions van Camp Nou, Santiago Bernabeu en Old Trafford trad Heitinga op 25 augustus 2015 plotseling aan op Sportpark De Toekomst voor driehonderd toeschouwers. Jong Ajax - FC Eindhoven eindigde in 0-0. Heitinga zou bij zijn terugkeer in Amsterdam niet alleen als mentor fungeren voor de jonge talenten. Ook werd hij gezien als meerwaarde voor het team. Heitinga kwam echter niet verder dan vier invalbeurten. Trainer Frank de Boer hield hem ook regelmatig buiten de selectie. Hij gaf aan dat Heitinga meer snelheid had ingeleverd dan hij had verwacht en daardoor niet goed tot zijn recht zou komen in het systeem van Ajax met veel ruimte in de rug. Begin februari 2016 besloot Heitinga zijn contract in te leveren en een punt achter zijn profvoetbalcarrière te zetten.



3. Patrick Paauwe

Interlands: 5 (0 goals)

Succesvolste clubs: Feyenoord, Borussia Mönchengladbach

Erelijst: Landskampioen, bekerwinnaar, Johan Cruijff Schaal, UEFA Cup



In 2002 speelde hij een belangrijke rol in de UEFA Cup-winst van Feyenoord. Ook al gebeurde dat als linksback, een positie waar niet bepaald zijn voorkeur lag. Bij VVV-Venlo waren ze maar wat blij toen Paauwe in de zomer van 2009 een contract tekende in Noord-Limburg. Anderhalf jaar later stopte hij echter per direct. Volgens Paauwe had hij weinig plezier meer in Venlo, waar hij op de reservebank van de degradatiekandidaat was beland. Bovendien had hij voortdurend last van zijn rug. Na zijn reserverol bij de wedstrijd bij AZ (6-1) had hij zich bij de nieuwe hoofdcoach Wil Boessen ziek gemeld.





4. Edgar Davids

Interlands: 74 (6 goals)

Succesvolste clubs: Ajax, Juventus, FC Barcelona, AC Milan, Internazionale

Erelijst: Champions League, Wereldbeker, vijf keer landskampioen, vier keer bekerwinnaar



Op 34-jarige leeftijd haalde Ajax de Pitbull terug naar Amsterdam. Maar nog voor de seizoenstart brak Davids in een oefenduel tegen Go Ahead Eagles zijn scheenbeen. Na een halfjaar was hij op 13 januari 2008 weer hersteld en stond hij als aanvoerder op het veld. Het avontuur duurde vier maanden met een donkerrode kaart tegen PSV als triest dieptepunt. Bij Crystal Palace leverde hij in 2010 al na zes wedstrijden zijn contract in en op 28 december 2013 zette hij een punt achter zijn carrière als profvoetballer, toen hij zijn derde rode kaart van het seizoen incasseerde. Dat als speler van Barnet in de Engelse League Two.



5. Aron Winter

Interlands: 84 (6 goals)

Succesvolste clubs: Ajax, Lazio Roma, Internazionale

Erelijst: twee keer UEFA Cup, Europa Cup II, landskampioen, bekerwinnaar



In 1999 haalde Ajax de dan 32-jarige routinier terug naar Amsterdam, voor een transfersom van drie miljoen gulden. De comeback viel tegen. Trainer Co Adriaanse stelde de middenvelder in het tweede seizoen al niet meer op, waardoor hij op huurbasis naar Sparta Rotterdam verkaste. Een seizoen later kwam hij onder Ronald Koeman ook nauwelijks in actie. Zijn laatste profwedstrijd werkte hij op 2 oktober 2002 in de Champions League af. Uit tegen Rosenborg BK speelde Ajax doelpuntloos gelijk.



6. Jari Litmanen

Interlands: 137 (32 goals)

Succesvolste clubs: Ajax, FC Barcelona, Liverpool

Erelijst: Champions League, Wereldbeker, UEFA Cup, vijf keer landskampioen, vier keer bekerwinnaar



Midden jaren negentig misschien wel de beste speler van Europa: Jari Litmanen. Geroemd vanwege zijn techniek, overzicht en tactisch inzicht. Trainer Ronald Koeman haalde Litmanen in augustus 2002 terug naar Amsterdam. De Fin signeerde een contract tot medio 2004. De terugkeer van de publiekslieveling werd geen succes. Blessures stapelden zich in rap tempo op. hamstring, achillespees, kuit en opnieuw hamstring en weer opnieuw achillespees. Litmanen, op dat moment 33 jaar, en Ajax maakten in 2004 een einde aan hun samenwerking. Hij droeg daarna nog wel het shirt van Hansa Rostock, Malmö FF, Fulham, FC Lahti en HJK Helsinki.



7. Roel Brouwers

Interlands: -

Succesvolste clubs: Borussia Mönchengladbach

Erelijst: kampioen Tweede Bundesliga, Champions League-voetbal



In het voorjaar van 2016 werd bekend dat het contract van Borussia Mönchengladbach na negen succesvolle seizoenen niet werd verlengd. Hij was een van de meest scorende centrale verdedigers van de Bundesliga en geliefd bij iedereen. Hij zette zijn loopbaan afgelopen zomer voort bij Roda JC Kerkrade, zijn oude liefde. De cirkel leek daarmee rond. In de praktijk bleek de sobere, fysieke stijl van Brouwers niet te passen in de technische Eredivisie, kreeg hij te maken met kunstgras, kwamen zijn opbouwende gebreken aan het licht en ontstonden lichamelijke ongemakken. Tegen Vitesse, PSV (beker) en Feyenoord liet hij zich aftroeven op een manier die hem zes, zeven jaar geleden nooit was overkomen. Op 2 oktober 2016 zette hij per direct een punt achter zijn carrière.



8. Patrick Kluivert

Interlands: 79 (40 goals)

Succesvolste clubs: Ajax, AC Milan, FC Barcelona

Erelijst: Champions League, Wereldbeker, drie keer landskampioen, vier keer bekerwinnaar



Net dertig jaar werd Kluivert ingelijfd door PSV, dat een opvolger zocht voor Jan Vennegoor of Hesselink. Hij arriveerde al niet fit en tijdens zijn debuut tegen Feyenoord viel hij uit met een blessure aan de rechterknie en volgde een nieuwe revalidatie. Eenmaal fit werd hij gebruikt als pinchhitter, waarna het vertrouwen na een opgelopen rugblessure definitief in hem werd opgezegd. Zijn contract werd aan het einde van het seizoen niet verlengd. Drie doelpunten maakte hij voor PSV. Technisch directeur Martin van Geel van Ajax hield een terugkeer naar Amsterdam daarna tegen. In Noord-Frankrijk speelde hij nog dertien wedstrijden voor Lille OSC voordat hij definitief een punt achter zijn loopbaan zette.