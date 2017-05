Video: Chinees kopt bal wel erg knullig in eigen goal

Dat deed de Chinees in de thuiswedstrijd tegen Shanghai SIPG. Nadat een bal op de belandde, belandde het vijfje plotseling op het hoofd van de 26-jarige Yunqiu. Die bracht daardoor in de extra tijd ongewild de 1-3 eindstand op het scorebord.



Opnieuw een nederlaag, waardoor de ploeg op plek zeven blijft staan. Hulk had de gasten overigens pas een minuut voor tijd op een 1-2 voorsprong gezet.