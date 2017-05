HSV handhaaft zich wederom door Houdini-act

Opnieuw heeft HSV zich op ongekende wijze verzekerd van een nieuw seizoen Bundesliga. Bij een 1-1 stand maakte jongeling Gian-Luca Waldschmidt twee minuten voor tijd de bevrijdende treffer voor HSV. Het twintigjarige talent stond nog geen vijf minuten op het veld. Het is niet voor het eerst dat de Hamburgse club ternauwernood overleefd in de Bundesliga.



In het seizoen 2011/12 kwam de degradatiestreep voor het eerst dichtbij in Hamburg. Na een matig seizoen eindigde HSV destijds als vijftiende op de ranglijst, wat net genoeg was voor directe handhaving. Het seizoen wat volgde leverde een keurige zevende plaats op, waardoor HSV weer helemaal de oude leek. Helaas voor de Hamburgse fans bleek niets minder waar.



2013/14

Naarmate het seizoen vorderde leek er vrijwel niets aan de hand voor HSV. De Duitse club draaide bovenin mee in het rechterrijtje en leek geruisloos het seizoen af te sluiten. De laatste vijf wedstrijden werden echter allemaal verloren, waardoor play-offs tegen degradatie een feit waren.



In Duitsland werken de play-offs anders dan in Nederland. Slechts twee teams doen mee: de nummer drie van de 2. Bundesliga en de nummer zestien van de Bundesliga. Greuther Fürth mocht samen met HSV uitmaken wie er het volgende seizoen in de Bundesliga zou spelen. Beide duels, uit en thuis, eindigden in een gelijkspel. Door een 0-0 eindstand in Hamburg en een 1-1 gelijkspel in Fürth verzekerde HSV zich dankzij de omstreden uitdoelpuntenregel van een nieuw seizoen Bundesliga.





Een doelpunt van Lasogga tegen Fürth bleek genoeg voor handhaving



2014/15

Met Rafael van der Vaart als aanvoerder was het al een wonder dat Hamburger SV in het seizoen dat volgde niet direct degradeerde. Slechts één speelronde voor het einde verloor HSV van concurrent VfB Stuttgart en leek de club een week voor het einde dood en begraven. Dankzij een verrassende 2-0 overwinning op Schalke voorkwam de club uit Hamburg directe degradatie op de allerlaatste speeldag. Opnieuw moesten play-offs uitkomst bieden. Dit keer was het Karlsruhe SC dat Hamburg dolgraag naar de 2. Bundesliga wilde schoppen. De eerste wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel en het beloofde een bloedstollend spannende eindstrijd te worden.





Van der Vaart kende een ongelukkige terugkeer in Hamburg



De return werd een knotsgekke wedstrijd. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal maakte Reinhold Yabo de openingstreffer voor Karlsruhe. Eindelijk leek de degradatie van Hamburger SV een feit. Tot HSV in de blessuretijd een vrije trap kreeg van scheidsrechter Manuel Gräfe. Karlsruhe was nog een paar seconden verwijderd van promotie naar de Bundesliga. Chileens international Marcelo Diaz legde vanaf randje zestien aan voor de vrije trap en schoot hem onberispelijk in de kruising. HSV was opnieuw opgestaan uit de dood. Karlsruhe begon gebroken en verslagen aan de verlenging. Tot overmaat van ramp sloeg Hamburg wederom toe in de slotfase, toen Nicolai Müller vijf minuten voor tijd de 1-2 binnenschoot. Twee jaar na The Great Escape tegen Karlsruhe handhaaft HSV zich weer met een ware Houdini-act.





Marcelo Diaz werd twee jaar terug de held van Hamburg