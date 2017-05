Ajax in de Europa Cup: De wraak van Aad

Negen keer stond Ajax in de eindstrijd van een Europees voetbaltoernooi. Drie keer, waaronder de eerste en de laatste keer, ging het mis. ELF Voetbal duikt in de historie van de Ajax-finales. In deel 6 van deze serie: 1988.

Om de impact van de tweede Europese finalenederlaag van Ajax, op 11 mei 1988 in Straatsburg, goed te begrijpen moeten we eerst 1.101 dagen terug gaan in de voetbalgeschiedenis. Naar maandag 6 mei 1985. Het was een dag nadat koploper Ajax een teleurstellende 1-0 nederlaag had geleden bij Haarlem en aanvoerder Dick Schoenaker naar het bestuur was gestapt om te klagen over trainer Aad de Mos, die Ajax twee jaar eerder nog naar de dubbel had geleid.

Na wat heen-en-weer vergaderen besloot het Ajax-bestuur dat er tussen de spelersgroep en de trainer sprake was van een 'incompatibilité d'humeur' en ontsloeg De Mos, vijf wedstrijden voordat de club opnieuw kampioen van Nederland zou worden! Na een aantal maanden mokkend thuis te hebben gezeten kwam De Mos in contact met John Cordier, geldschieter en voorzitter van KV Mechelen, die hem de vrije hand gaf om overal te gaan speuren naar talenten en met die kennis vervolgens een topteam samen te stellen. Op 1 juli 1986 ging de van revanchegevoelens overlopende voormalige Ajax-trainer officieel aan de slag in Mechelen.

Aan het begin van het seizoen 1987/88 was er van de vrolijke stemming van Athene na de Europa Cup II-winst op Lokomotive Leipzig in Amsterdam weinig overgebleven. Marco van Basten was verkocht aan AC Milan en het trio dat door Cruijff als vervangers was aangekocht, Frank Stapleton, Jan Sörensen en Hennie Meijer, was bepaald niet van hetzelfde niveau. Bovendien boterde het niet tussen Cruijff en Frank Rijkaard, die in de loop van het seizoen beiden voortijdig zouden vertrekken. Geen wonder dus dat Ajax nog voor de heenwedstrijd in de eerste ronde tegen het Ierse Dundalk in de competitie al drie uitwedstrijden (bij Sparta 2-0, bij PSV 4-2 en bij FC Utrecht 2-1) had verloren. Ondanks die matige vorm bleken de Ieren in september geen enkel obstakel voor Ajax, dat eerst thuis met 4-0 won en dan in het Oriel Park een 2-0 aan toevoegde. De eerste treffer in De Meer was afkomstig van Frank Rijkaard, die op die 16 september tijdelijk zijn laatste Europese wedstrijd voor Ajax zou spelen, maar in 1993 glorieus terugkeerde.

Zonder Rijkaard dus, maar wel vol lef trok Ajax een maand later naar het fameuze Volkspark Stadion in Hamburg, waar Oranje anderhalf jaar later die onvergetelijke halve finale tegen West-Duitsland zou spelen tijdens EURO'88. Net als het Nederlands elftal later (1-2), won ook Ajax in Hamburg. Het werd 0-1 en het enige doelpunt kwam van Hennie Meijer. Plotseling hadden de Amsterdammers weer vertrouwen in 'hun Ajax' en dus was ook het Olympisch Stadion weer nodig. Opgewarmd door een 3-1 zege op Feyenoord juichten ruim vijftigduizend fans Ajax vier dagen later naar een 2-0 zege. Arnold Mühren ('12) en weer Meijer ('82) haalden namens Ajax de trekker over tegen een ploeg vol grote namen: Ditmar Jakobs, Dietmar Beiersdorfer, Manfred Kaltz, Thomas von Heesen en Bruno Labbadia. Het was een waardige uitslag voor wat later Cruijffs laatste Europa Cup-wedstrijd op de bank voor Ajax bleek te zijn. Niet de laatste Europese wedstrijd overigens, want op 24 november speelde Ajax nog de heenwedstrijd van de Europese Super Cup tegen Europa Cup 1-winnaar FC Porto, een wedstrijd die Ajax met 0-1 verloor.

Precies twee maanden later, 4 januari 1988, klapte het huwelijk tussen de Amsterdammers en hun grootste speler/trainer die uit zichzelf opstapte nadat hij geen zin meer had in de zich maar moeizaam voortslepende contractontwikkelingen. Barry Hulshoff, Spitz Kohn en Bob Haarms namen de honneurs waar voor de rest van het seizoen en kregen direct al te maken met de lastige return van de Super Cup. Opnieuw werd het 1-0 voor FC Porto, dit keer in Portugal.

Grappig genoeg gooiden zware sneeuwbuien, net als twaalf maanden eerder, roet in het eten op het moment dat Ajax aan de kwartfinales wilde beginnen. En net als in Zweden kon er in eerste instantie ook in Zwitserland pas een week na de geplande datum gespeeld worden: in het fameuze Wankdorf Stadion in Bern (WK-finale 1954), waar op 9 maart slechts achtduizend fans de kou durfden te trotseren. Young Boys, dat een ronde eerder FC Den Haag had uitgeschakeld, was in beide wedstrijden veel minder dan Ajax dat evenmin groots speelde. Maar wel twee keer met 1-0 won. John Bosman was de doelpuntenmaker in Zwitserland en Peter Larsson was succesvol in het Olympisch Stadion, waar 27 duizend ontevreden fans de plaatsing voor de halve finales begeleidden door middel van een striemend fluitconcert.

Niet alleen de wedstrijden kon de Ajax-aanhang in die dagen maar weinig behagen. Ook het gevoerde bestuursbeleid leidde tot grote irritaties. Vooral het vooruitzicht dat Kurt Linder vanaf de zomer van 1988 trainer zou gaan worden, kon op weinig instemming rekenen. Ook niet van een aantal spelers trouwens, die openlijk kritiek spuiden en aan de media lieten weten graag naar een andere club te willen.

Het was altijd Cruijff geweest die beweerde dat onder zulke omstandigheden spelers het beste presteren. Op 6 april 1988 in het gistende Stade Vélodrome van Marseille kreeg 'nummer 14' weer eens groot gelijk. Olympique Marseille, met topspelers als Alain Giresse, Karl-Heinz Förster, Bernard Genghini, Abedi Pele, Jean-Pierre Papin en Klaus Allofs in de ploeg, werd door Ajax heen-en-weer-geding-donkt. Uiteindelijk werd het 0-3 door twee treffers van Rob Witschge en een slotstuk in de 89ste minuut van invaller Dennis Bergkamp.

Het was maar goed dat Ajax die avond onverwacht goed speelde, want tot de datum van de finale (11 mei) noteerden we de volgende uitslagen, allemaal niet passend bij een ploeg die voor de tweede keer in twaalf maanden een Europese finale speelde: PEC Zwolle-Ajax 2-0, Ajax-Olympique Marseille (de return; 1-2) en FC Groningen-Ajax 2-1. Met daartussen als enige lichtpuntje Feyenoord-Ajax 1-3. Die twee goals van Marseille, beide gescoord in de tweede helft, waren tegelijk de eerste tegentreffers die Ajax Stanley Menzo in dat Europa Cup-seizoen moest incasseren.

Begin mei was al duidelijk dat PSV, en niet Ajax, in Nederland kampioen zou worden. In België daarentegen had Aad de Mos 'zijn' KV Mechelen al lang naar de landstitel gevoerd en kon al zijn tijd besteden aan het analyseren van zijn oude werkgever. En aan het in een positie van underdog manoeuvreren van z'n eigen ploeg. Geen al te lastige zaak natuurlijk, want Ajacieden zagen, en zien, zich al snel als 'de beste'.

Drie man, twee positief en één negatief, speelden een hoofdrol in de eindstrijd, voor veertigduizend man in het Stade de la Meinau van Straatsburg. Allemaal Nederlanders! De negatieve hoofdtrol was voor verdediger Danny Blind, die na zestien minuten de doorgebroken Marc Emmers neerhaalde en werd weggestuurd. Spelen tegen tien man was voor Aad de Mos een ideale situatie. De Hagenaar anticipeerde direct en gokte erop dat zijn vier Nederlanders, Wim Hofkens, Graeme Rutjes, Erwin Koeman en Piet den Boer, technisch weliswaar minder goed waren dan Amsterdamse sterren als Mühren, Van 't Schip, Bosman en Bergkamp, maar wel degelijk over meer 'gogme' beschikten. De Mos kreeg gelijk en uiteindelijk werd Rotterdammer Piet den Boer de held van België. De maker van wat het enige doelpunt zou blijken te zijn, werd geboren in Charlois en was via CVV, Xerxes en Excelsior bij KV Mechelen terechtgekomen. Mechelen kon de voorsprong tot aan het einde behouden en mocht na negentig minuten voor het eerst in de geschiedenis een Europese beker in ontvangst nemen. Het is nog altijd de club afkomstig uit de kleinste stad die óóit de Europa Cup gewonnen heeft.

Na het winnen van de Europa Cup II won KV Mechelen later in 1988 ook de finale van de Super Cup van PSV. Een aantal jaren geleden bleek dat KV de Europa Cup II al jarenlang kwijt is. De club had van de UEFA een iets kleinere kopie gekregen, maar deze blijkt mysterieus te zijn verdwenen. Volgens bestuurders van KV Mechelen heeft ooit een speler de beker ontvreemd, maar het is onduidelijk wie dat is geweest.

En De Mos …. Die stak, volgens overlevering, na afloop van de finale z'n middelvinger op richting Ajax-bestuur. En enkele dagen kon hij de media triomfantelijk laten weten dat John Bosman Ajax in de zomer zou gaan verlaten en voor hem bij KV Mechelen zou gaan spelen!